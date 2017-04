Las pérdidas por las inundaciones llegan a los $ 2.000 millones en La Pampa

Las pérdidas por las inundaciones ocurridas en La Pampa ascienden a $ 2.000

millones, según lo anunció hoy el subsecretario de Asuntos Agrarios de la

provincia, Alexis Benini, quien aseguró además que se sumaron nuevas áreas

a la emergencia.

A través de un decreto, el gobernador Carlos Verna incorporó nuevos lotes

en estado de emergencia y desastre agropecuario en las zonas noroeste y

centro de la provincia, que se suman a los departamentos del norte, noreste

y este de La Pampa.

Según la normativa, se declaró la emergencia o desastre para explotaciones

agrícolas, agrícolas-ganaderas y ganaderas de lotes en otras partes de los

departamentos de Conhelo y Quemú Quemú, como también en parte de Capital y

en el resto de Trenel y Rancúl.

El subsecretario Benini explicó que a 10 días de la primera reunión de la

Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, donde se determinaron los

primeros departamentos afectados por la lluvia de 600 milímetros, “se

verificó la evolución de la inundación en nuevos departamentos, más los que

ya estaban en emergencia desde 2016”.

El funcionario agregó que “se trata de un total de 205 lotes, sobre los

cuales se hace un cálculo de pérdidas en función a los cultivos que había,

lo que implica una suma de $ 2.000 millones”.

Sobre las 500.000 hectáreas inundadas en principio, según Benini, quedan

“240.000 con agua, y el anegamiento en varios lugares porque si bien la

lluvia paró, el escurrimiento sigue dándose hacia las zonas más bajas. La

afectación es importante”.

Para los productores, el Ministerio de la Producción dispuso una línea de

créditos subsidiada a través del Banco de La Pampa, con un tasa del 12 por

ciento, en el marco de un fondo de $ 30 millones. El beneficio es que no se

requiere el certificado de emergencia.

Benini indicó que “siempre que hay emergencia, hay un Fondo de Emergencia

Nacional que otorga $ 500 millones, lo cual no alcanza. Lo habitual es que

lleguen entre 10 o 12 millones, que todavía no han llegado desde la

inundación pasada”.

