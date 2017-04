Dólar registró su mayor suba semanal del año: trepó 24 centavos a $ 15,73

El anuncio del martes del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, sobre que la entidad acelerará las compras de divisas con el objetivo de acumular reserva fue el dato decisivo para que el dólar cerrara con la mayor suba semanal del año: avanzó 24 centavos a $ 15,73 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio que realizó ámbito.com.

Este viernes, el billete terminó con un leve aumento de un centavo pero se trató del cuarto avance en estos cinco días, una racha alcista que sólo fue interrumpida el jueves cuando el tipo de cambio cerró estable.

Héctor Cosentino, asesor financiero de empresas, comentó a ámbito.com que “la autoridad monetaria siguió firme con su posición de mantener las tasas altas para dar pelea a la inflación. Pero con sus compras directas de dólares a las provincias y su anuncio de recomponer reservas se las ingenió para que el dólar termine la semana en alza”.

El miércoles, el tipo de cambio saltó 16 centavos a $ 15,72 como reacción a la meta del BCRA de sumar reservas que fue anunciada un día antes. “Nos proponemos un objetivo más agresivo en la acumulación de reservas que el que tuvimos en el último año”, esbozó el titular de la autoridad monetaria”, destacó el titular del BCRA.

Sin embargo, esa suba fue limitada por la decisión de la autoridad monetaria de subir la tasa de Lebac en dos puntos porcentuales, de 22,25% al 24,25%. De esta manera, el retorno de las letras en pesos del BCRA aumentó en 200 puntos básicos con relación a la licitación de marzo.

Cosentino estimó que, cuando se concrete el anuncio de Sturzenegger, el dólar podría trepar hasta ubicarse entre los $ 16 y $16,25″.

Con ese avance, la divisa completó la semana con una alza sólo superada en el última semana de diciembre, cuando el billete ascendió 33 centavos debido a una menor participación de bancos oficiales en el desarrollo de las operaciones y el fuerte negociado en la jornada previa -que anticipó negocios- redujeron la cantidad de participantes.

La suba del minorista se produjo en sintonía con el mercado mayorista, donde la divisa ascendió 31 centavos (o 2%) en la semana a $ 15,52, tras haber cerrado este viernes con una suba de diez centavos en los últimos quince minutos de la rueda.

Los mínimos se anotaron en el comienzo de la sesión en los $ 15,39 pero quedaron bastante lejos de los máximos que se registraron casi sobre el cierre. La calma y tranquilidad del inicio se alteró en la última media hora cuando las compras por cobertura absorbieron toda la oferta disponible y desplazaron los precios a los niveles más altos de la jornada.

Desde ABC Mercado de Cambios, comentaron a ámbito.com que “el repunte final se produjo porque bancos privados salieron a comprar para cumplir con órdenes de algunos clientes, sumado a que hubo menor oferta de exportadores”. En este contexto, el volumen operado subió un 13% a u$s 397 millones.

“El cambio de tendencia que comenzó a mediados de esta semana terminó por consolidarse este viernes y llevó los precios del dólar al rango más alto del mes aunque todavía se sitúa por debajo de los máximos del año”, destacó el analista Gustavo Quintana. Agregó que “las operaciones de cobertura de posiciones vendidas y un cambio en las expectativas de inversores parecen haberse combinado para desembocar en un viraje que le permite al dólar recuperar parte del terreno perdido en los meses precedentes”.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 605 millones, más de la mitad fue en “roll-over” de abril ($ 15,517) a mayo ($ 15,801) con una tasa implícita de 21,5%TNA. El plazo más largo operado fue febrero, que cerró a $ 18,145 con una tasa de 20%TNA.

Por su parte, el dólar blue se disparó 40 centavos y cerró la semana por encima de los $ 16, a $ 16,09, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el “contado con liqui” sumó seis centavos a $ 15,53, mientras que el dólar “Bolsa” avanzó 10 centavos a $ 15,52.

Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el jueves u$s 55 millones hasta los u$s 48.889 millones.

