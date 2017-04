Atentado en París: confirman que el atacante era francés y había sido detenido en febrero

El ministro del Interior de Bélgica, Jan Jambon, aseguró hoy que el autor del ataque ocurrido anoche en París no tenía nacionalidad belga sino francesa, pero no quiso dar más detalles. Francia no han revelado oficialmente su identidad debido a que hay una investigación en curso. Pero algunos medios deslizaron el nombre de Karim Cheurfi.

“El criminal muerto anoche era francés”, indicó Jambon en declaraciones a la televisión pública francófona RTBF, y añadió que la posibilidad de que tenga relación con ciudadanos belgas es algo que forma parte de la investigación, y por tanto no puede hablar del asunto.

Según Jambon, los servicios secretos de Bélgica tenían fichado al atacante. Tenía 39 años y vivía en la periferia de París.

El atacante fue detenido en febrero por amenazas contra las fuerzas del orden, aunque posteriormente fue puesto en libertad por falta de pruebas concluyentes.

“Un chiflado”

“Aquí todo el mundo lo conocía, es alguien que ha perdido la razón, muy desequilibrado psicológicamente”, declaró bajo anonimato un vecino de su barrio de Chelles, un suburbio al nordeste de París, que lo conoce desde hace más de 20 años.

“Sus actos, sus reacciones, su forma de caminar, su actitud eran como desfasados, como si viniera de Marte”, añade.

“Estaba chiflado”, confirma Salim, amigo de uno de sus primos que lo vio por última vez “hace dos o tres semanas”.

Hace solo unos meses la sección antiterrorista de la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra Karim por amenazas a la policía, pero no por islamismo radical, sino por la sospecha de que pudiera volver a actuar contra uniformados, señaló la emisora “France Info”.

Los medios franceses filtraron esta mañana su nombre, Karim Cheurfi, que en un primer momento los investigadores no habían querido hacer público mientras realizaban pesquisas en torno a su persona y a su entorno inmediato.

Karim nació el 31 de diciembre de 1977 en Livry-Gargan, otro municipio al nordeste de París.

Tres personas de su entorno familiar están siendo interrogadas bajo arresto y se han llevado a cabo diversos registros en la región de París -en particular en el domicilio de su madre y de su pareja-, indicó “France Info”.

El ataque tuvo lugar el jueves por la noche en los Campos Elíseos de París, donde un policía fue asesinado y otros dos resultaron heridos por los tiros de un atacante que fue abatido.

En su coche que utilizó ayer para llegar hasta los Campos Elíseos se encontró un fusil de calibre 12, dos cuchillos de cocina, un secador, un Corán y varias notas en las que había direcciones de centros policiales, señaló la misma fuente.

El portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet, dijo que tenía un pasado judicial “muy cargado”.

Nacido en 1977 en Livry Gargan, al norte de París, Cheurfi –según la prensa francesa– había sido condenado en 2005 a 15 años de cárcel por hechos de 2001, cuando hirió de bala a un policía después de verse implicado en un choque entre dos coches. Unos días después, ya detenido, había vuelto a herir a un agente al robarle el arma cuando lo sacaba de una celda. Salió de la cárcel en 2015.

El diario “Le Monde” indicó que, tras el atentado que perpetró anoche, en el registro de su domicilio en Chelles se han encontrado “elementos de radicalización”.

El Ministerio francés de Interior indicó hoy que el hombre por el que Francia había lanzado una orden de busca y captura al sospechar que podía estar relacionado con el atentado perpetrado anoche en París se ha presentado en una comisaría de Amberes, en Bélgica.

Este sospechoso, identificado como Abu Yousif, estaba trabajando en una estación de servicio en el momento en que ocurrió el ataque en París, según ha indicado su abogado, informa Belga. Y su nombre habría sido señalado equivocadamente por el ISIS como el “mártir” de París.

En un registro llevado a cabo en su domicilio durante una investigación no relacionada con el terrorismo, se encontró un billete de Thalys, que dio lugar a un aviso a las autoridades francesas.

(Fuente: agencias)

