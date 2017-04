Se realizará en nuestra ciudad un gran concierto por el “Día Internacional del Jazz”

El domingo 30 de abril a las 20, en el magnífico Salón Blanco de la Municipalidad, sito en calle Belgrano 485, se realizará un gran concierto a cargo de la Banda Municipal y músicos invitados, en celebración del Día Internacional del Jazz. La entrada será libre y gratuita, haciéndose extensiva por este medio la invitación a toda la comunidad.

En la oportunidad, la Banda Municipal, prestigioso elenco dirigido por Nicolás Tigri, interpretará música de autores como Glen Miller, Duke Ellington, Count Basie, Henry Mancini y melodías tales como “La Vie en Rose”, “De buen humor”, “Chattanooga Choo, Choo”, “Take the A Train”, “Satin Doll”, “Sophisticated Lady”. Música de película: “El show de la Pantera Rosa”, “The inspector Clouseau”, “Garota de Ipanema”, “Wave” (Tom Jobim), “Feel so Good” (Chuck Mangione), “Second line” (New Orleans).

Asimismo, en la velada se podrá apreciar a los diferentes solistas de dicha orquesta.

El mencionado concierto es organizado por la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil. Actuarán, en calidad de invitados, “Nelson Castro y los estudiantes de Dixieland”, a cargo del propio Nelson Castro y estudiantes de la Escuela Municipal de Música Popular “Guillermo Althabe”.

Banda Municipal: un poco de historia

En 1888, durante la gestión del intendente Don Pedro Duffau, se dieron los primeros pasos para gestar la formación de este reconocido elenco estable municipal.

En la época del centenario de nuestra ciudad (1923), la Banda Municipal de Música era dirigida por los maestros Cayetano Durazzo y Juan Nielsen. Disuelta por razones de economía, se vuelve a crear en 1931 bajo la dirección del maestro Constantino Basanta. Luego de esta etapa y tras un período de inactividad, con la creación de la Escuela Municipal de Música, dirigida por el maestro Don Isaías Orbe, siendo subdirector el maestro D. Aníbal Manchini, se inicia en 1940 una nueva etapa destinada a la formación de músicos para dicho organismo.

A partir de 1951 queda al frente de la Banda Municipal de Música el maestro D. Juan Honorato hasta que, en 1969, esta formación musical, bajo la batuta del maestro Roberto Coria, inicia la etapa de la creación de una Banda Sinfónica.

Desde 1972, dirigieron la Banda los siguientes maestros:

1972/1983: Tomás Sellanes

1983/1984: Eduardo Gogna

1984/2002: José Luis Capel

2002/2006: José Granato

2006 a la actualidad: Nicolás Tigri

Actualmente la integran dieciocho músicos, junto a su director.

La Banda realiza alrededor de medio centenar de presentaciones a lo largo del año, tanto en actos oficiales como por requerimiento de instituciones educativas y otras de nuestro medio.

