Santamarina no tuvo una buena actuación y tuvo que conformarse con el empate

El aurinegro igualó anoche sin goles ante Almagro, en un pobre encuentro disputado en el estadio San Martín. El resultado estuvo acorde a lo que mostraron ambos elencos que tuvieron muchos problemas para generar situaciones de peligro sobre los arcos. El próximo lunes, el conjunto de Arzubialde visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Anoche en el estadio San Martín, en un cotejo válido por la fecha 28 de la B Nacional, Santamarina y Almagro igualaron 0 a 0. El trámite fue bastante pobre y el repartó de puntos terminó siendo lo más justo.

La primera mitad fue intensa, con algunos pasajes positivos para uno y otro equipo aunque ninguno de los dos pudo capitalizar al máximo la oportunidad que se le presentó en esos 45´ iniciales.

Los visitantes, en el estreno del nuevo entrenador Carlos Mayor, estuvieron muy ordenados en todas sus líneas. Federico Sardella jugó adelante de la línea de cuatro defensores y por delante suyo se movieron cuatro volantes; Nicolás Reniero fue la única referencia en ofensiva que tuvo el tricolor, vestido de blanco anoche.

El aurinegro contó con el regreso a la titularidad de Ezequiel Barrionuevo, aunque sus intervenciones serían pocas ya que estaba muy bien controlado por el rival. En tanto, Diego Sosa por la derecha y con su velocidad era una carta importante a la hora de desnivelar.

Almagro tuvo un cuarto de hora muy bueno, en donde manejó claramente el balón, jugando lejos de Limousin pero sin la claridad necesaria como para poder inquietar a Papaleo.

Los orientados por Héctor Arzubialde mostrarían algunos momentos interesantes pero los mismos se daban de manera esporadica. Acevedo, luego de varios rebotes en el área rival, lo tuvo de frente al arco pero el remate del defensor se fue por encima del travesaño.

Un rato después, con los visitantes mal parados, el aurinegro estuvo muy cerca de ponerse en ventaja gracias a una muy buena acción de contragolpe. Diego Sosa volvió a ganar por la derecha y asistió a Barrionuevo. El ex Talleres al ingresar al área sacó un gran derechazo que fue desviado por un manotazo salvador de Limousin.

El cierre de la primera mitad sería entretenida y con un par de posibilidades sobre los arcos. Reniero, tras un buen centro de Espíndola, ganó en las alturas y metió un cabezazo que se fue por encima del travesaño.

Santamarina contaría con una buena acción colectiva en la que la finalizaron Sosa, Prudencio y el remate de González Bordón que se fue apenas desviado. De esa manera, el dueño de casa trataba de adelantarse en el campo de juego para buscar la apertura del marcador.

Cuando se jugaba el descuento, Francisco Grahl tuvo una oportunidad muy clara para poner en ventaja a su equipo. El futbolista de los visitantes quedó solo ante Papaleo y ante la salida del arquero definió por encima del 1 aurinegro. El remate se iría por encima del travesaño, en la situación más clara de la primera mitad.

En el complemento ambos conjuntos sintieron el cansancio por el esfuerzo realizado en la etapa inicial. El trámite fue bastante más pobre, ambos entrenadores intentaron ganar el partido con cambios que no modificarían demasiado la estructura del juego.

Los aurinegros siguieron buscando con Sosa y Barrionuevo por los costados pero sin poder abastecer con claridad a los delanteros que tuvieron que luchar demasiado ante los defensores adversarios.

En tanto los tricolores trataron de estar firmes en todas sus líneas, buscando alguna maniobra de contragolpe que le permitiera facturar y llevarse los tres puntos de Tandil. Recién sobre la media hora, la modorra se iría del estadio San Martín cuando ambos conjuntos, en una ráfaga de un minuto, tuvieron situaciones para desnivelar.

Nicolás Reniero estuvo muy cerca de anotar cuando capitalizó un centro que llegó desde la derecha. El delantero ganó en las alturas y metió un terrible cabezazo. Joaquín Papaleo con una notable atajada fue el encargado de evitar la caída de su arco cuando iban 30´.

Jonatan Cháves, ahora recostado sobre la derecha, trató de sorprender con un disparo que atrapó Limousin en lo que sería una de las últimas jugadas de la noche. Los aurinegros, sin tantas ideas, lo fueron a buscar sobre el final con algunos centros que no pudieron ser capitalizados por los tandilenses.

El equipo de Héctor Arzubialde no tuvo demasiada claridad en líneas generales y se tuvo que conformar con un punto. En la próxima fecha tendrán un duro rival ya que visitarán a Central Córdoba de Santiago del Estero.

SANTAMARINA 0 – ALMAGRO 0

Santamarina (0): Joaquín Papaleo (6); Alfredo González Bordón (6), Fernando Piñero (6), Lucas Acevedo (5), Agustin García Basso (6); Diego Sosa (7), Leonel Pierce (6), Jonatan Cháves (5), Ezequiel Barrionuevo (6); Facundo Callejo (5) y Angel Prudencio (4).

DT: Héctor Arzubialde.

Almagro (0): Christian Limousin (6); Nicolás Sansotre (6), Nicolás Arrechea (6), Abel Luciatti (6), Adrián Iglesias (5); Federico Sardella (6); Ariel Cháves (5), Matías Morales (5), Fabián Espínola (5), Francisco Grahl (6); Nicolás Reniero (6).

DT: Carlos Mayor.

Árbitro: Ramiro López

Cancha: Estadio San Martín.

Amonestados: González Bordón, Acevedo, Barrionuevo, Cháves (S). Sansotre, Grahl, Scatolaro (A).

Cambios: Facunco Castro x Callejo, Francisco González Metilli x Barrionuevo y Fernando Biela x García Basso en Santamarina. Emanuel Barboza x Morales, Marcelo Scatolaro x Grahl y Nicolás Ledesma x Espíndola en Almagro.

