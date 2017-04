Las ventas en supermercados y shoppings volvieron a caer más de 12% en febrero

La encuesta del Indec a las principales cadenas comerciales del país arrojó un aumento agregado de la facturación muy inferior a la suba de los precios

Las políticas de rebajas puntuales en determinados días de la semana que ofrecen tanto los grandes establecimientos, como las entidades bancarias para sus emisiones de tarjeta de compra, crédito y débito, ya no seducen a los consumidores como en el pasado, y por tanto, al fin del día, semana, o mes, el resultado neto de la facturación desde hace más de 14 meses no permite cumplir los objetivos.

Al menos eso es lo que se desprende de la comparación de las tasas de aumento de los ingresos por ventas con la variación el nivel de inflación, que de acuerdo con el empalme del Índidce Congreso con el del Indec fue de 34% para el mes y casi 36% para el bimestre, en comparación con igual tramo de un año antes.

Los ingresos por ventas subieron entre 20 y 18 puntos porcentuales menos que la tasa de inflación

En el caso puntual de febrero, la nueva encuesta del Indec a supermercados y shoppings arrojó sendas caídas en términos reales del orden de 13% y 15%, respectivamente, respecto del nivel de un año antes. Como enero fue relativamente “menos malo”, la baja estimada para el bimestre fue entre uno y dos puntos porcentuales menos, en cada caso.

Entre los factores que explican semejante receso se destacan:

1. La persistencia hasta marzo de un escenario con “precios nuevos” y “salarios viejos”;

2. El arrastre de un 2016 que fue recesivo, en particular para el área de la industria y la construcción; y

3. Los cambios en las modalidades de compra de una porción relevante de la población, a favor de las tiendas de proximidad y comercios mayoristas accesibles para las ventas al menudeo.

La estadística del Indec

En febrero la Encuesta del Indec de Supermercados relevó las ventas para un panel de 61 empresas distribuidas en todo el territorio nacional, con una apertura de 11 grupos y subgrupos de artículos, sumaron un total de $24.520,3 millones, lo que representa un incremento nominal de 16,3% respecto a igual período del año anterior.

Mientras que las ventas acumuladas en los primeros dos meses de 2017 registraron un total de $50.815,5 millones, en ese caso aumentaron 18,8%, respecto de similar período del año anterior.

Un desempeño similar se observó en la Encuesta del Indec Centros de Compras (shopping centers) a 37 establecimientos para el total del Gran Buenos Aires, con una apertura de 10 rubros, totalizaron ingresos por $3.605,9 millones, lo que significó un incremento de 13,5% respecto a igual mes del año anterior.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las ventas registraron un total de $7.527,7 millones, alcanzando una variación porcentual respecto al mismo período del año anterior de 18,1 por ciento.

Pese a ese desempeño, en el sector se advierte que en marzo, pero principalmente en la primera quincena de abril, se atenuó sensiblemente la tasa de caída de las cantidades vendidas, por efecto de la clara desaceleración de la inflación a un rango menor al 30%; como al cobro de ajustes de ingresos de jubilados, pensionados, y también de sectores con salarios acordados en paritarias, como los bancarios, comercio y estatales, entre otros.

Comentarios

Comentarios