Carrió ratificó que competirá en la Ciudad para “sostener la República” y dijo que “no” sabe “a qué vino Lousteau”

La diputada nacional Elisa Carrió ratificó que competirá en la Ciudad de

Buenos Aires en las próximas elecciones “para sostener la República” y se

preguntó “a qué vino”, el ex embajador de Estados Unidos, Martín Lousteau

(ECO), quien renunció al cargo para ser candidato porteño.

Carrió se refirió a una eventual interna con Losteau y dijo que “Yo ya lo

enfrenté. Quiso ser diputado, fuimos a la interna, fue diputado; y a los

dos años se fue. Se le ofreció la embajada y ahora viene a disputar ¿qué?,

¿con quién?, yo no sé a qué vino”, insistió anoche en el canal de noticias

por cable TN.

La legisladora puntualizó que “nosotros tenemos que defender la República

de los ataques a las instituciones, del golpismo… ¿a vos te parece, que

de nuevo yo tengo que estar hablando con un chico para que tenga un lugar

en la lista de diputados?”.

“Un chico que después de pelear, y de que estuvimos juntos, se fue de un

día para otro a arreglar cargos para él y su grupo de gente?”, atacó Carrió

y le recomendó a Losteau que “si quiere ser jefe de Gobierno, que se

presente en dos años”, cuando se realicen los comicios de 2019.

“Los objetivos personales no importan, lo que yo quiero es estar sin

cargos” pero “si es para sostener la República voy a estar”, insistió la

legisladora.

Carrió consideró que la actitud de Lousteau “lo desacredita como persona y

es de una mezquindad absoluta”.

