Municipio y Provincia avanzan en la implementación del SAME Tandil

Este miércoles al mediodía el intendente Miguel Lunghi tuvo un encuentro de trabajo con funcionarios provinciales para avanzar en los lineamientos para la implementación del SAME en Tandil, el sistema de emergencias médica impulsado por el Estado bonaerense y que ya funciona en algunos municipios.

En la reunión también participaron el responsable de SAME provincia, Gerardo Cutolo, el Director de Tecnología del Ministerio de Salud, Martín Marengo, el Jefe de Gabinete comunal, Mario Civalleri, el Presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón Morando, los concejales del Pro, Pablo Díaz Cisneros y Claudio Ersinger, los funcionarios nacionales Gonzalo Santamarina y Martiniano Corbetta e integrantes del equipo de salud comunal.

Al finalizar el encuentro, Gastón Morando, señaló que “estamos muy contentos por el resultado de esta reunión de trabajo. En líneas generales estamos de acuerdo y muy entusiasmados con la propuesta. Era una alternativa que ya veníamos pensando y como decía en las cuestiones generales estamos de acuerdo y ahora nos falta avanzar en pulir algunos detalles puntuales, para lo que tendremos algunas reuniones para continuar con este proceso que seguramente terminará con la firma de un convenio entre el intendente Lunghi y la Ministra de Salud, Zulma Ortiz”.

“Esto permitirá fortalecer el sistema de emergencias de Tandil a través del SAME, que ya tiene una experiencia previa de funcionamiento en varios municipios del conurbano y ya se están sumando otros municipios del interior de la provincia. Así que estamos agradecidos y contentos con esto”, agregó.

Consultado sobre el alcance del SAME, Morando explicó que “el alcance local o regional es una de los temas que hemos planteado y sobre los que todavía tenemos que conversar. Básicamente es para Tandil, pero también tiene una implicancia con lo relacionado a traslados y es lo que tenemos que terminar definir. Hay algunos puntos que todavía hay que definir pero en los ejes fundamentales estamos de acuerdo y el intendente mostró su voluntad política en avanzar en este tema y nos parece una articulación Provincia y Municipio muy buena”.

“Es una muy buena iniciativa por parte del gobierno provincial, hemos coincidido y en poco tiempo hemos podido avanzar. Todavía hay algunos detalles que tenemos que seguir conversando y que tienen que ver con la operatoria, los costos, el plantel y demás, pero tenemos la voluntad compartida y estoy seguro que en pocos días se firmará el convenio”, completó.

A su turno Cutolo, aseguró que “la idea es desarrollar una red de SAME en la provincia y que todos los municipios tengan la red. En el caso de Tandil estamos trabajando con el intendente y todo su equipo para lograr la implementación y esperamos alcanzar un acuerdo en los próximos días. Hay una intención firme por parte del intendente y su equipo de acoplarse a SAME provincia y nosotros vamos a trabajar para que eso ocurra”.

Comentarios

Comentarios