Con una inversión de $50 millones, la Usina adjudicó la obra civil de la nueva ET II Industrial

El Presidente de la Usina de Tandil, Cr. Matías Civale y el Secretario del Directorio, Sebastián Alewaerts, firmaron el contrato de adjudicación de la obra civil para la construcción de la Estación Transformadora ET II Tandil Industrial.

La obra que llevará adelante la empresa TEL3 Ingeniería, desde los primeros días de mayo, demandará una inversión de 50 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 8 meses. “Estamos ante la obra eléctrica más importante de la historia de la ciudad”, señaló Matías Civale, tras la firma del contrato de adjudicación.

ADJUDICACIÓN

El acto de la firma del contrato de adjudicación entra la Usina y la empresa TEL3 Ingeniería, ganadora del concurso de precios, se llevó a cabo este miércoles en la sala de directores de la distribuidora de energía local.

Estuvieron presentes, además de los mencionados Matías Civale y Sebastián Alewaerts, el resto de los integrantes del directorio de la Usina y el representante de la empresa adjudicataria de la obra, ing. Ricardo Maggi.

“La nueva Estación Transformadora nos permitirá ofrecer a Tandil una calidad de servicio mejor y por sobre todas las cosas prever una demanda a futuro teniendo en cuenta el crecimiento de esta demanda, a lo largo de los próximos 20 años”, consideró Civale.

LA OBRA

La nueva ET II Tandil Industrial estará ubicada en una parcela que la Usina adquirió en el Área Industrial de la ciudad conectada a la Línea de Alta Tensión de 132kV que une con Olavarría.

Si bien está diseñada para la instalación de dos transformadores, inicialmente se colocará uno de 132/33/13,2kV de potencia 30MVA y se construirá un edificio en dos plantas, el cual albergará, en su planta baja a las celdas de protección de 33 y 13,2kV y en la planta alta, el comando, los servicios auxiliares y los equipos de telecontrol y comunicaciones de la Estación.

Esta nueva ET demandará una inversión total aproximada a los 150 millones de pesos y se construye con fondos provenientes del fideicomiso que la Usina de Tandil posee en el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA).

