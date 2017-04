Petrocini sostuvo que “con algunas variables” la propuesta del gobierno a los docentes podría desembocar en un acuerdo

La secretaria General de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB),

Mirta Petrocini, afirmó hoy que el “esquema” de la propuesta realizada ayer

por el gobierno provincial “con otras variables” posibilitaría un acuerdo

entre los gremios docentes y el Ejecutivo bonaerense.

Sin embargo, subrayó que habría que “elevar unos puntos” el 20% de aumento

ofrecido para 2017 e incorporar al salario básico las sumas no

remunerativas.

En este marco, manifestó el interés del sector docente de “discutir en una

mesa con periodicidad y sostenerla en el tiempo porque hay muchas cosas

para abordar” y ejemplificó que “con respecto al ausentismo, hace cinco

meses que venimos pidiendo informes”.

“Hay una prestataria -que cuesta muchos millones de pesos- que tiene la

tercerización del otorgamiento de licencias a los docentes; queremos saber

cuántos piden licencia, por qué la piden y cuántos transgreden las normas”,

señaló en declaraciones a radio Nacional.

Respecto de la oferta del gobierno de María Eugenia Vidal, la gremialista

agregó que “algún punto más (a lo ofrecido) tienen que poder, los docentes

se lo merecen” y marcó que de todas formas está de acuerdo “con el esquema,

pero con otras variables”.

En ese sentido, expresó que la administración bonaerense debiera “elevar

unos puntos” la oferta de 20% de aumento para 2017 e incorporar al sueldo

básico, “para que llegue a los jubilados, una parte de la cifra de 750

pesos ofrecida como no remunerativa” para compensar la pérdida de poder

adquisitivo durante 2016.

La titular de FEB dijo que “después de dos meses y días es la primera vez

que se logra que no se baje la persiana” y que el cuarto intermedio “da la

idea de que se puede instalar un diálogo real, sincero, que nos lleve al

camino de la negociación”.

Por último, la referente gremial bonaerense confirmó que “el gobierno

manifestó que hoy iba a poner una fecha” para el próximo encuentro para

continuar la negociación.

Ayer, el gobierno bonaerense ofreció a los docentes un acuerdo hasta el

2019 que incluye para este año una suma fija de 750 pesos por cargo en

compensación del 2016 y un aumento salarial de 20 por ciento como piso o lo

que mida la inflación y si bien no se llegó a una acuerdo, los gremios lo

analizarán pero sin tomar medidas de fuerza.

La propuesta, que fue presentada a los gremios en el marco de una reunión

de paritaria realizada en el ministerio de Economía provincial, en La

Plata, incluía también un adicional del orden de los 5.300 pesos al año por

presentismo.

