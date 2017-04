La Coalición Cívica le respondió a Ricardo Lorenzetti: “Que muestre sus declaraciones juradas”

Los dirigentes de la CC Fernando Sánchez, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin respondieron rápidamente al presidente de la Corte Suprema

Los dirigentes de la Coalición Cívica ARI Fernando Sánchez, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin respondieron rápidamente al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien demandará a Elisa Carrió por “daños”, tras la “suerte de guerra política” que supuestamente lleva adelante la legisladora.

“No necesitamos cartas de Lorenzetti, lo que queremos es que muestre sus declaraciones juradas”, sostuvieron los dirigentes de la CC-ARI, en referencia a la carta documento con la que Lorenzetti anunció su intención de demandar a Carrió.

“Nuestro país no requiere de intercambios epistolares, lo que necesita son jueces probos, independientes y sin patrimonio oculto”, agregaron.

Sánchez, Ferraro y Etchecoin plantearon que no hay una “guerra” por parte de Carrió, sino un pedido de “transparencia” y de “trabajar de cara a la ciudadanía”.

La carta de Lorenzetti

“Desde el mes de enero del año 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna. Usted persiste en esa actitud difamatoria, pese a que tiene pleno conocimiento del rechazo de sus denuncias en sede judicial”, planteó Lorenzetti.

Lorenzetti argumentó que envió esa carta documento “como ciudadano obligado a defender su honor y el de las personas que lo rodean”. El titular de la Corte negó “todas las acusaciones” formuladas por Carrió y consideró que es “grave” la “afectación de la independencia del Poder Judicial”.

“Usted ha dicho que quiere modificar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (…), usted ha intentado modificar el sentido de sentencias del tribunal cuando una de las partes es persona de su amistad”, agregó.

“Finalmente, pretende que los jueces no investiguen su patrimonio, ya que es evidente que su último ataque pretende que yo incida sobre la decisión de jueces de grado, lo que me está prohibido”, planteó. También le reprochó a Carrió el inicio de “una suerte de guerra política”, aunque advirtió: “No participaré”.

“No contestaré en forma pública, y espero que usted haga lo mismo, porque debemos respetar las instituciones y seguir el camino de la ley. Lamento profundamente esta situación que no he promovido en ningún momento”, resumió.

Comentarios

