Fillon y Mélenchon le pisan los talones a Le Pen y Macron, según un sondeo para la presidencial francesa

A cinco días de la primera vuelta de la elección presidencial francesa, una

nueva encuesta muestra un aumento en la intención de voto del candidato

conservador Francois Fillon y del ultraizquierda Jean-Luc Mélenchon,

quienes le pisan los talones a los principales favoritos: la

ultraderechista Marine Le Pen y el liberal Emmanuel Macron.

El escenario que plantea el sondeo publicado hoy por el instituto Opinion

Way, muestra que si las elecciones se hubieran realizado ayer, Le Pen

habría obtenido un 22% de los votos, un punto porcentual menos que en la

anterior encuesta del día 14.

El ex ministro de Economía socialista -ocupó ese cargo hasta agosto pasado-

Macron también habría terminado con un 22%, el mismo porcentaje que Opinion

Way atribuyó al joven de 39 años y ex integrante de la banca Rothschild la

semana pasada.

Fillon, de acuerdo con la consultora, experimentó una mejora de un punto y

con un 21% se quedó un paso de Le Pen y Macron.

Al igual que en las últimas semanas, Mélenchon avanzó también un punto

hasta el 19%, mientras que el socialista Benoit Macron retrocedió un punto

hasta el 8%.

Por lo que respecta a la segunda vuelta, programada para el 7 de mayo, si

fueran Macron y Le Pen los que alcancen esa instancia, el primero ganaría

con un 64% de los sufragios, lo que significa dos puntos más de los que

obtenía en el precedente sondeo de hace una semana.

La candidata ultraderechista bajaría dos puntos y se quedaría con el 36%.

En la hipótesis de que Fillon pasara al balotaje junto a Le Pen, el líder

conservador vencería en los comicios con un 60% (dos puntos más), frente al

40% de Le Pen (dos puntos menos).

