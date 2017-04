Se entregó “Sapito” Gómez, el acusado de instigar el crimen del hincha de Belgrano

Mónica Pico, abogada del acusado, aseguró que su cliente es inocente y que no tuvo nada que ver con la muerte de Emanuel Balbo.

Después de estar prófugo durante horas, Oscar “Sapo” Gómez se entregó a la Justicia. Se trata del hombre que está sospechado de instigar la muerte del hincha de Belgrano, Emanuel Balbo, que fue empujado al vacío desde una tribuna durante el partido contra Talleres el sábado. Lo confirmó Diego Hak, el Secretario de Seguridad de Córdoba.

Mónica Pico, abogada del acusado, afirmó que su defendido es inocente y que no aparece en ninguno de los videos que capturaron el momento de la agresión. Antes, había asegurado que Gómez no se iba a entregar.

Además, aunque admitió que “Sapo” tuvo “un cruce de palabras” con Balbo, manifestó que “todo quedó ahí” y negó que su cliente haya señalado a la víctima como hincha de Talleres para que el resto de los hinchas lo atacaran. “Está dispuesto a colaborar en la investigación, pero en libertad”, dijo a TN.

Por su parte la fiscal del caso, Liliana Sánchez, confirmó que Gómez está sospechado de “instigar” los hechos que derivaron en los actos de violencia.

Hasta el momento están detenidos Matías Oliva y su padre Cristián Oliva, Raúl Vergara y Carlos Robledo por el delito de “homicidio agravado”. Este lunes, Emanuel Balbo murió en el Hospital de Urgencias de Córdoba por los fuertes golpes que sufrió al caer de al menos cuatro metros de altura.

La tragedia se desató cuando el “Sapo” Gómez, en plena tribuna de Belgrano, lo señaló como hincha de Talleres y el resto de los que estaban en el lugar empezaron a golpearlo. La víctima quiso escapar del foco de conflicto y, cuando intentó saltar por una boca de salida, un grupo de personas lo empujó. El chico se cayó al vacío y sufrió fuertes golpes en la cabeza.

