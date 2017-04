Daniel Salvador criticó la postura de la UCR local de cerrar las listas al resto de Cambiemos

El presidente del Comité Provincia del radicalismo (UCR) y vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, ratificó hoy que la prioridad de su partido es “conformar listas de unidad a nivel nacional y provincial, e intentar hacer el máximo esfuerzo posible a nivel local”.

Salvador rechazó así la reciente decisión unilateral del radicalismo de Tandil, que encabeza el intendente Miguel Lunghi, de no intentar integrar una lista común de Cambiemos para las próximas elecciones primarias y conformar la boleta sin incluir al PRO.

“Esa no es la política que implementamos desde el radicalismo provincial, ni responde a la tradición de diálogo y consenso que conforma nuestro ideario”, sostuvo el dirigente, quien indicó que “por el contrario nuestra política pasa por conformar listas de unidad a nivel nacional y provincial, e intentar hacer el máximo esfuerzo posible a nivel local”.

En ese sentido, indicó que “sin dudas, si tras el intento de conformar una lista común, no se alcanza un acuerdo, corresponde, recién entonces, armar una lista propia para competir en las PASO frente a los otros partidos de Cambiemos; pero, nunca antes”. “Los radicales no pretendemos y no debemos, imponer nada; estamos abiertos al diálogo y la negociación” y añadió “tenemos límites, claro, no aceptamos cualquier cosa, pedimos razonabilidad y por tanto, debemos ofrecer lo mismo”.

Salvador recordó que “no conformamos un partido vecinal, por el contrario, fuimos, somos y seremos un partido nacional, con tres niveles de decisión; el local que debe adecuarse al provincial y el provincial que se adecua al nacional”. Finalmente, en su declaración resaltó la búsqueda de consenso “que permitió que los distintos sectores internos integraran una conducción común del Comité Provincia” y añadió “esa prioridad del consenso debe regir en todos los distritos”.

