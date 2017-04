Unión y Progreso presentó la llegada del piso flotante

El jueves por la tarde Unión y Progreso vivió una importante jornada al presentar formalmente la llegada del piso flotante. Durante la conferencia de prensa en donde brindaron detalles sobre la colocación y otras cuestiones, estuvieron el intendente Miguel Lunghi junto al ex tenista Mariano Zabaleta. Mientras que por la entidad de Villa Italia participaron Miguel Giménez y Gustavo Leanes, presidente y vicepresidente, respectivamente.

El piso flotante para el gimnasio de calle Quintana se consiguió a partir de las gestiones realizadas por el propio Zabaleta y, tras consultar al Municipio, se decidió cederlo a esa importante institución de la ciudad, que ahora deberá hacerse cargo de la instalación.

El jefe comunal y Mariano Zabaleta fueron recibidos por las autoridades y miembros de la institución, que agradecieron la colaboración y resaltaron la importancia de poder mejorar la infraestructura deportiva que tienen.

Lunghi resaltó el “compromiso y cariño” que tiene Zabaleta por Tandil. “Es un gran chico que pudo desarrollarse como deportista, llegar a un nivel muy alto, pero que nunca se olvida de su ciudad. Es un ejemplo de deportista y persona para los más chicos, nos representó muy bien deportivamente y ahora también lo hace desde otro lugar”.

“Mariano siempre está pendiente de Tandil y en cada vez que tiene una oportunidad obtiene algo para la ciudad, en este caso el piso flotante para esta institución que tan buen trabajo hace en unos de los barrios más grandes e importantes de la ciudad”, agregó.

Por su parte Zabaleta mostró su satisfacción por obtener cosas para Tandil, agradeció a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y su equipo y remarcó la importancia de los clubes y de que los chicos estén en los clubes y no en la calle. Dejó en claro su compromiso para seguir trabajando en este sentido y el deseo de que cada día haya más chicos en los clubes.

Las autoridades de Unión y Progreso también aprovecharon la oportunidad para mostrar los avances en la obra de construcción de la pileta climatizada, que viene desarrollando desde hace varias semanas y que esperan terminar en poco tiempo.

Por su parte, Miguel Giménez máximo dirigente de la entidad de Villa Italia explicó que “hace varios años teníamos este sueño de poder contar con el piso flotante. Por suerte en los últimos meses se fueron dando las cosas para una inversión que será muy importante para el club”

“El piso flotante no tenemos bien en claro cuanto tiempo nos llevará en su colocación y luego veremos cuando podemos empezar con el trabajo. Estamos muy felices de poder concretar este sueño que realmente le vendrá muy bien a todo el deporte de la institución”, finalizó diciendo el presidente de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso.

