Balance positivo para Independiente en el Provincial de Clubes

El domingo fue el final para la temporada 2016/2017 del rojinegro en el Torneo Provincial de Clubes de basquet en el cual finalizó en la tercera ubicación del final four, quedando muy cerca del ascenso al Federal.

De a poco, tanto dirigentes como cuerpo técnico y jugadores han ido haciendo una evaluación interna de lo que ha sido una excelente campaña. El equipo conducido por Nicolás Rusconi fue de menor a mayor durante el certamen y quedó a un paso de lograr el salto de categoría.

El miércoles por la noche el plantel se juntó para comer un asado y realizar una especie de análisis de la temporada. La subcomisión de basquet agasajó al cuerpo técnico y deportistas luego de una gran temporada. Carlos Lanusse, uno de los dirigentes del club Independiente, en diálogo con este medio expresó que “el balance que hacemos realmente es muy bueno debido a que tuvimos un proyecto encabezado por un cuerpo técnico genuino del club, sumado a jugadores formados en la institución, más un par de refuerzos que llegaron”.

“La verdad que si en agosto del año pasado cuando empezamos a trabajar para esta campaña nos decían que íbamos a salir terceros del campeonato lo hubiésemos celebrado con anticipación. Ahora, estando tan cerca, nos queda la sensación que no logramos el objetivo del ascenso”, señaló el dirigente.

Por otro lado agregó que “hubo muchos factores que incidieron en que no pudiéramos quedarnos con el primer puesto de la general. No terminamos primeros por cinco tantos. Hubo una serie de hechos que nos privaron del final four en Tandil. Creo que ese torneo si lo jugábamos en el Duggan Martignoni salíamos campeones”.

Pensando en lo que se viene, Lanusse indicó que “tenemos un semillero que todos los años aporta algún jugador para el plantel superior. Este año en Liga Juniors arrancamos ganando los primeros dos partidos y estamos en el buen camino. Hay que tener los objetivos claros, acorde a la historia del club y del basquet de la ciudad”.

Más adelante hizo referencia a la participación de Unión y Progreso que sirvió para potenciar la competencia entre los equipos tandilenses al comentar que “nosotros siempre los estimulamos a que jueguen. Pudimos volver a jugar clásicos a cancha llena y esto se dio gracias a que ellos lo hicieron con un plantel competitivo”.

Por otro lado, sobre una futura invitación al Torneo Federal, Lanusse fue bastante prudente al sostener que “la próxima etapa requiere de un análisis y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Es cierto que jugando en las condiciones que lo hicimos este año es viable volver a competir la siguiente temporada, en la categoría que sea. Genera entusiasmo ver como la gente se enganchó y acompañó a medida que el equipo fue escalando posiciones. El deporte competitivo profesional es necesario en la ciudad y eso potencia las inferiores”.

Además agregó que “años anteriores hubo invitaciones para equipos que salieron en la ubicación en la que terminamos nosotros en este torneo. Igualmente eso no nos debería generar expectativas desmedidas con respecto a una potencial invitación para jugar el Federal. Estoy convencido que con este plantel, sumado algunos retoques que se puedan hacer, podemos jugar tranquilamente el Federal”.

En el final de la entrevista, Carlos Lanusse no quiso olvidarse de todas las personas que colaboraron de una u otra forma en este proyecto al señalar que “no quiero dejar de reconocer el compromiso del cuerpo técnico y jugadores para afrontar este torneo. La dirigencia y la administración del club nos dieron un gran respaldo al igual que la gente que ayudo para conseguir sponsors y recursos para que se pueda jugar el Provincial”.

Comentarios

Comentarios