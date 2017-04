Vecinos de Tandil y la zona organizaron una gran colecta para Comodoro Rivadavia

Un equipo completo partirá desde Tandil con las donaciones. La campaña fue de vecino a vecino, sin ninguna institución de por medio.

Vecinos de Tandil, Ayacucho, Necochea, Balcarce, Rauch, Chillar y Barker se sumaron a una cruzada solidaria que tuvo la particularidad de gestarse entre vecinos, sin instituciones de por medio.

Utilizando la red Facebook como un lazo de llegada masiva entre los vecinos y con el puntapié que dio Enry Bonanna de Tandil, que había iniciado una cadena de favores entre vecinos para organizar la ayuda, se fue constituyendo una amplia red.

En Balcarce, tomó la posta Sandra Bruschetti que se sensibilizó cuando comenzó a ver por televisión el desastre que realizó el agua en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.

Rápidamente tomó contacto Rosana Metrailler, amiga y vecina de Balcarce que vive desde hace dos años en Cómodoro. “Ella nos contaba el drama que se estaba viviendo allí. Con María Eugenia Mari decidimos ayudar. Nos comunicamos con Miguel Alfonso en Comodoro y nos contactó con Bonanna que había iniciado días antes una campaña”, contó Bruschetti a LA VOZ.

Las vecinas Viviana Said y Sandra Spinelli se sumaron a la campaña y comenzaron a trabajar para decepcionar donaciones como para ir a buscar a quienes se comunicaban pero no podía llevar su ayuda.

El comercio de Bruschetti ubicado sobre una de las principales avenidas de la ciudad fue el lugar que se eligió ante la urgencia que viven los comodorenses.

“Nos animamos a generar esta convocatoria en nuestro querido Balcarce. En sólo tres días no pararon de llegar las donaciones. Ropa, mantas, acolchados, calzado, comida, recursos de limpieza, cloro, gasoil y hasta un tanque de agua para ponerlo en una camioneta y así llevar agua potable a las familias damnificadas”, enumeró la vecina.

También contó que sus dos amigas clasificaron toda la ropa, bolsones con etiquetas destinadas a bebés, niñas, niños, adolescente mujer, adolescente varón, señor y señora. “Mucho trabajo”, resaltó.

Un chasis se completó y partió hacia Tandil el martes con apoyo de la empresa Romera Hermanos. Lo cargaron vecinos y jugadores de rugby de Campo de Pato y en Tandil lo descargaron en un galpón de acopio sus pares de Los Cardos y chicos scout del grupo “Martín Rodríguez”.

Según las últimas informaciones está todo dispuesto para que mañana salga un equipo completo y dos combis con las donaciones hacia Comodoro Rivadavia.

De vecino a vecino

Bruschetti quiso dejar en claro que “no somos parte ni formamos ninguna fundación ni asociación solidaria, ni tampoco somos de ninguna religión o partido político. Fue todo de vecino a vecino”.

Asimismo, indicó que en este caso las redes sociales sirvieron para acercar a vecinos de distintas localidades del sudeste bonaerense que decidieron hacer algo por los compatriotas que la están pasando mal.

Sobre la ayuda, indicó que se necesita mucha ropa e indumentaria teniendo en cuenta que el agua ingresó a las casas y dejó a los vecinos sin nada. Además porque la gran mayoría de ellos se quedó sin agua potable entonces no tienen forma de lavar la ropa y eso hace que se consuman más prendas de lo habitual. “No pueden usar agua mineral para limpiar la ropa. También vemos que se va a necesitar muchos elementos de limpieza para limpiar las casas y alimentos”, agregó.

Por último, indicó que “me sorprendí por la trascendencia que tuvo la colecta. Hubo gente que compró en el supermercado y luego llegó el pedido a nosotros. También ir a pedir y que rápidamente me dieran respuestas”.

