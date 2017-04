Santamarina ante una exigente prueba con Ferro

El aurinegro visita al verde de Caballito este sábado a partir de las 15.35. El encuentro será televisado por DirecTV y será uno de los destacados de la fecha 27 de la segunda categoría del fútbol argentino.

Ferro será local ante Santamarina en un partido en el cual a los dos sólo les sirve ganar si para alimentar sus pretensiones de acercarse a los punteros. El equipo de Caballito acumula diez cotejos invicto en su estadio pero los tandilenses atraviesan una serie de doce encuentros sin derrotas.

Los aurinegros tendrán dos ausencias para este juego como consecuencia de la lesión de Martín Michel y la expulsión de Miltón Zárate, en la victoria del lunes ante All Boys. Es por esto que el técnico se inclinó por Facundo Castro para jugar en la ofensiva con Prudencio. Mientras que Nicolás Zárate ingresará en el mediocampo.

Los tandilenses tendrán una importante seguidilla de partidos de aquí en adelante. La primera presentación será hoy en Caballito, el miércoles en el estadio San Martín se medirá ante Almagro y el lunes 24 deberá viajar a Santiago del Estero para medirse con Central Córdoba.

Héctor Arzubialde y su plantel buscarán extender su buen momento en la B Nacional ante un rival que tiene jugadores de jerarquía. Los orientados por Marcelo Broggi acumulan 36 puntos al igual que los tandilenses y buscarán hacerse fuertes de local.

Por otro lado, la fecha tiene muy buenos compromisos. Argentinos Juniors, único puntero, visitará a Douglas Haig, que llega entonado tras vencer en dos presentaciones consecutivas, en el cotejo más relevante de los cinco a jugarse hoy.

El encuentro se desarrollará a las 17.05, en el estadio Miguel Morales en la ciudad bonaerense de Pergamino, con el arbitraje de Alejandro Castro y televisado por TyC Sports.

Los otros cuatro encuentros de esta tarde serán: Villa Dálmine-Nueva Chicago, a las 15.05 por TyC Sports, All Boys-Flandria, desde las 15.30, Ferro-Santamarina, a las 15.35 por DirecTV y Sportivo Estudiantes (San Luis)-Instituto de Córdoba, a las 17.

Argentinos, con 46 unidades, aventaja a Guillermo Brown de Puerto Madryn, que jugará el domingo de local ante Juventud Unida de Gualeguaychú, por dos puntos, con la salvedad de que el equipo patagónico tiene un cotejo postergado ante Flandria, a desarrollarse el próximo 23 del actual en Jauregui.

El equipo del barrio porteño de La Paternal en la fecha pasada goleó 4 a 1 a Estudiantes de San Luis y suma cuatro fechas sin derrotas, además de estar jugando muy bien y con un goleador muy efectivo como Federico Fydriszewski, quien le hizo tres goles a los puntanos.

Nueva Chicago (37) debe rehabilitarse de esa inesperada caída ante los pergaminenses y visitará a Villa Dálmine (29) en Campana.

El equipo de Mataderos no puede dejar escapar puntos si pretende seguirle el paso a Argentinos, Guillermo Brown y Chacarita, en busca de los dos ascensos, mientras que Dálmine está realizando una campaña muy opaca pero sin problemas con el promedio.

All Boys (33) en Floresta recibirá a Flandria (28). Un partido importante para la parte baja de la tabla de promedios que decidirá los cuatro descensos, ya que Flandria, que ha mejorado y suma cinco cotejos sin derrotas, esta en zona de descenso y el albo procura unidades para alejarse de ella.

PROBABLES FORMACIONES

FERRO – SANTAMARINA

Ferro Carril Oeste: Andrés Bailo; Rodrigo Izco, Osvaldo Barsottini, Gustavo Canto, Jonathan Bay; Reinaldo Alderete, Lautaro Torres, Maximiliano Fornari, Elías Borrego; Gonzalo Castillejos y Nahuel Luján.

DT: Marcelo Broggi.

Santamarina: Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Lucas Acevedo, Fernando Piñero, Agustín García Basso; Diego Sosa, Leonel Pierce, Nicolás Castro, Jonatan Chaves; Facundo Castro y Angel Prudencio.

DT: Héctor Arzubialde

Cancha: Ferro

Arbitro: Gerardo Méndez Cedro

Horario: 15.35

