El Padre Troncoso pidió acompañar a los maestros en el cierre de la Procesión

Con un marcado tinte político culminó la jornada central de Semana Santa, con los maestros con guardapolvos blancos esperando a la Procesión y en el cierre de la Homilía el pedido concreto del Padre Raúl Troncoso, poniéndose en su piel al recordar su paso por las aulas como maestro rural.

Se concretó la tradicional Procesión del Santo Entierro con la participación de miles de fieles y peregrinos, aunque el dato saliente de la jornada lo constituyó la no participación del presidente de la Nación, Mauricio Macri como se había especulado y la presencia de los maestros que en absoluto respeto esperaron la columna con el Cristo Yacente, recibiendo un contundente respaldo del Padre Raúl Troncoso, quien en el cierre de su Homilía pidió el acompañamiento y recordó su pasado como maestro en el ámbito rural.

“Se han sumado los maestros” manifestó Troncoso y mencionó “yo he sido docente en ámbitos rurales y quisiera que acompañen a todos los maestros”.

También recordó a los investigadores y sus reclamos y pidió que se reflexione porque los cambios en la sociedad se dan de manera colectiva.

A lo largo de la Procesión se podía escuchar el rezo y la plegaria a favor de los “niños sin techo, abrigo y alimentos”.

También se pidió “por las familias que no tienen trabajo digno y estable”.

Los rezos alcanzaron además a los niños no nacidos por el aborto, detenidos y angustiados, inmigrantes, víctimas de trata de personas y abusos y familias que perdieron un ser querido por la violencia en nuestra patria.

LA PROCESION

Miles de peregrinos participaron ayer de la tradicional Procesión del Santo Entierro, en lo que constituye una cabal muestra de fe de la grey católica. Según las estimaciones de quienes tuvieron a cargo de la organización del sentido acto litúrgico, unas 7 mil personas formaron parte del conmovedor trayecto que dio comienzo en el Monte Calvario con destino a la parroquia Santísimo Sacramento.

La celebración católica contó con una jornada casi primaveral que aportó para que muchos fieles se sumaran a lo largo de la Procesión.

La Procesión resultó el corolario de los actos desarrollados durante el Viernes Santo, jornada en que los cristianos conmemoran la pasión y muerte de Jesucristo. Horas antes del inicio de la Procesión, ya el Monte Calvario se había transformado en el epicentro de la feligresía, y se veían lo aprestos para protagonizar una ceremonia que serviría para orar por el bienestar de la familia cristiana.

Por la mañana ya la zona del Calvario registró un incesante arribo de visitantes, sumándose a los ya instalados desde jornadas anteriores. Las calles abarrotadas de colectivos, combis y otros vehículos. Con peatones que enfilaban hacia la cima del Calvario, desde donde partiría la peregrinación.

Minutos después de las 17.30, se inició el tradicional Vía Crucis con las autoridades del clero junto a las municipales como así también autoridades militares entre las que se encontraba el comandante de la Primera Brigada Blindada, General de Brigada Julio Néstor Junco que encabezaron la columna de fieles.

Entre cánticos y oraciones, la columna avanzó lenta, abarrotada por el gentío, para luego descender e iniciar la Procesión hasta el Santísimo.

La sentida columna de almas puso marcha la Solemne Procesión por la avenida Monseñor de Andrea encabezada por la imagen del Cristo Yacente, y a medida que avanzaba se unían más creyentes para formar parte del conmovedor rito.

Religiosos y autoridades locales acompañaron en la avanzada de la columna al resto de las imágenes, en medio de un clima de profunda reflexión, los rezos esperanzadores e intenciones por los que más necesitan, acompañando a Jesús, también con un cancionero de alabanzas alusivas. Más atrás se desplazaron la feligresía y, cerrando la marcha, delegaciones de alumnos de distintos establecimientos educativos de la ciudad.

A medida que se avanzaba en el trayecto, la fila se acrecentaba, porque se iban agregando personas esperaban en cada esquina del trayecto.

Comentarios

Comentarios