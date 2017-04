Claudio Martínez y Marina Arce ganaron “La vuelta al Centinela Sur”

Con una muy buena convocatoria pese al mal clima, el pasado fin de semana se realizó una nueva edición de La Vuelta al Centinea Sur. En la previa había mucho entusiasmo y gran expectativa dentro de los participantes que se iban acreditando el sábado por la tarde en Casa Club.

A pesar de las malísimas condiciones meteorológicas pronosticadas, inicialmente se iba a competir con el circuito de siempre y un posible plan B dependiendo de lo que pasará en la noche del sábado y madrugada del domingo.

Como consecuencia de las precipitaciones que cayeron, hubo que buscar de movida una alternativa y, en la recorrida matinal, todo marchaba muy bien en ese posible trazado hasta que el desborde de un arroyo cortó el paso y salió a la luz el plan C.

Este trazado llevaría a los ciclistas en un ida y vuelta desde la escuela de Azucena hasta “El Empalme” y desde ahí, por la destruida ruta 30, hasta el retome ubicado en la cercanías de Scarminachi, el cual resultó muy exigente.

Como estaba anunciado, a las 11 en punto comenzó la actividad y se hicieron cinco largadas para la prueba de 50 kilómetros y una mas para los promocionales, quienes hicieron 24 km en un ida y vuelta desde la Escuela de Azucena hasta “El Empalme”.

Pasada una hora y casi quince minutos comenzaron a divisarse los primeros de la promo y en esta divisional quedaron como ganadores el oriundo de Marcos Paz, Alberto Regojo y la local Laura Gallo.

El gran nivel de bikers de todas las categorías aumentó las expectativas por quien sería el ganador de la sexta edición. La incógnita se reveló en el primer arribo ya que el necochense Claudio Martínez metió 1h29m18s y nadie de los de atrás -con los descuentos- pudo bajar es tiempo; segundo se ubicó el platense Eduardo Fritz del Raleigh Team y tercero Rafael Hostein del Raleigh-Nitro Team.

Entre las damas, de movida se escaparon Marina Arce junto a Romina Cecconato y Silvina Villarruel y juntas marcharon hasta el km 35 donde Marina mete un cambio de ritmo y solo la sigue Villarruel y ya faltando unos 7km para el final queda como única puntera la representante del Team Imperial Cord, Marina Arce quien se quedó nuevamente con el triunfo. Segunda, la veinticinqueña Silvina Villarruel y tercera la platense Romina Cecconato del Raleigh Team.

A pesar que no hubo prácticamente viento, fue un enorme desafío para los bikers por el terreno, por la humedad y afortunadamente no hubo lesionados.

AGRADECIMIENTOS

Desde la organización agradecieron a los bikers que se animaron a participar y le pusieron todo el color a un día gris. A Raleigh y Nitro por el apoyo para esta sexta edición. A las empresas Río Cordillerano y Frutihortícola Volver.

Además a la Asociacion Cooperadora de la Escuela de Azucena por brindar el SUM y poder hacer todo muy cómodo allí y por el gran esfuerzo y trabajo que ponen para la carrera. Al equipo de trabajo de Tandil BTT que anduvo como un relojito, como así también a Kilómetro Infinito (clasificación), Ariel Islas (locución) y Magoya eventos (sonido).

PRINCIPALES POSICIONES

Damas A

1º Marina Arce (Chivilcoy) 1:49:26

2º Vanesa Arce (Chivilcoy) 2:04:58

3º Laura Rossi (Suárez) 2:11:56

4º Anabella Vigo (Olavarría) 2:16:24

5º Cecilia Fabián (Tandil) 2:21:11

Damas B

1º Silvina Villarruel (25 de Mayo) 1:50:14

2º Romina Cecconato (La Plata) 1:50:49

3º Valeria Gómez (Mercedes) 1:56:26

4º Marta Emaldi (Tandil) 2:16:26

Damas C

1º Ana Castañares 1:57:43

2º Miriam Suárez (Marcos Paz) 2:05:00

3º Patricia Tarquino (Belgrano) 2:30:52

4º Marcela Borda (Tandil) 3:14:29

Juveniles

1º Alexis Kerlin (Santa Teresita) 1:52:32

2º Enzo Morato (Belgrano) 2:07:43

Sub 23

1º Valetín Lahitte (Las Flores) 1:44:13

2º Sebastián Vigo (Olavarría) 1:53:03

Elite

1º Leandro Lavecchia (Morón) 1:34:39

2º Pablo Ghiringhelli (Gral. Belgrano)1:35:30

3º Daniel López (Alberti) 1:36:13

4º Juan Kiffer (Belgrano) 1:36:14

5º Leandro Mignaco (Alberti) 1:36:18

Master A1

1º Claudio Martínez (Necochea) 1:29:18

2º Eduardo Fritz (La Plata) 1:29:23

3º Fabricio Montenegro (Marcos Paz) 1:34:00

4º Sergio Vázquez (25 de Mayo) 1:35:27

5º Javier Mesa (La Plata) 1:39:12

Master A2

1º Rafael Hostein (Bs. As) 1:32:27

2º Martín Caprifoglio (Chivilcoy) 1:32:37

3º René Zato (Carlos Casares) 1:32:38

4º Luciano Caraciolli (Madariaga) 1:35:02

5º Mario Morales (Chivilcoy) 1:35:06

Master B1

1º Roberto Arga (Alejandro Korn) 1:37:50

2º Dario Oliva (Mercedes) 1:37:53

3º Albornoz Diego (Zárate) 1:41:00

4º Diego Amosa (La Plata) 1:41:11

5º Rubén García (La Plata) 1:44:48

Master B2

1º Rafael Bonomi (Madariaga) 1:40:37

2º Andrés Palavecino (Miramar) 1:40:45

3º Daniel Anriques (Tandil) 1:41:35

4º Marcelo Andreoli (Marcos Paz) 1:41:38

5º Leandro Falcon (Madariaga) 1:42:06

Master C1

1º Guillermo Gambella (Zárate) 1:38:52

2º Alberto Bonomi (Necochea) 1:39:05

3º Abel Erpen (Zárate) 1:42:50

4º Miguel Barzola (Olavarría) 1:42:53

5º Claudio Avacca (Belgrano) 1:48:08

Master C2

1º Pedro Barbieri (Tres Arroyos) 1:45:49

2º Juan Carlos Iojimo (Miramar) 1:51:12

3º Roberto Puski (Marcos Paz) 1:59:49

4º Arce Carlos (Chivilcoy) 2:03:35

5º Carlos Maciel (Quequen) 2:10:01

Master D1

1º Roberto López (Madariaga) 1:56:20

2º Oscar Alvarez (Marcos Paz) 1:56:21

3º Raúl Satarain (Marcos Paz) 2:17:40

4º Omar Martínez (Tandil) 2:53:02

Master D2

1º Migue Paz (Belgrano) 2:04:16

2º Alberto Abrigo (Olavarría) 2:13:33

Promo Caballeros A

1º Ezequiel Carrilao (Cháves) 1:00:14

2º Lucas Erdocia (Cháves) 1:01:31

3º Enzo Martínez (Tandil) 1:08:11

Promo Cabaleros B

1º Alberto Regojo (Marcos Paz) 59:42

2º Sebastián Avendaño (Marcos Paz) 59:50

3º Mariano Rizzardi (Mar del Plata) 1:03:43

Promo Damas

1º Laura Gallo (Tandil) 1:24:11

2º Corina Honorato (Tandil) 1:24:14

