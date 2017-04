Se llevó a cabo el Vía Crucis de la Familia y se especula que Macri vendría el Viernes Santo

Gran cantidad de fieles participó del tradicional Vía Crucis de la Famila, también conocido como Vía Crucis de las antorchas y el padre Fernando Lede Mendoza encabezó la tradicional ceremonia religiosa al Pie del Monte Calvario, mientras la ciudad va adquiriendo la tradicional fisonomía de la Semana Santa, que tendrá su epicentro el Viernes Santo con la Solemne Procesión del Santo Entierro.

Algunas versiones circulantes en las últimas horas aludían a la posibilidad que el presidente Mauricio Macri llegara a la ciudad, aunque oficialmente no se confirmó nada hasta el cierre de esta edición.

• MIÉRCOLES SANTO, 12 DE ABRIL

VÍA CRUCIS DE CÁRITAS TANDIL

18.00 hs Monte Calvario

OTRAS CELEBRACIONES

17.30 hs. Confesiones Templo N. Sra de Luján

18.30 hs. Vía Crucis. Celebración de la Palabra. Adoración. Confesiones.

Parroquia San Cayetano

18.30 hs. Vía Crucis Templo N. Sra de Luján

19.00 hs. Misa Templo N. Sra de Luján

• JUEVES SANTO, 13 DE ABRIL

LAUDES Y OFICIO DE LECTURA

8.00 hs. Santísimo Sacramento

8.30 hs. Capilla Santa Gemma

VÍA CRUCIS DE LA JUVENTUD

10.30 hs. Calvario

CELEBRACIONES CON NIÑOS

16.00 hs. Autosacramental “La pasión”. Teatro del Fuerte (Entrada libre y gratuita)

MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

18.00 hs. Capilla Santiago Apóstol

19.00 hs. Parroquia Sagrado Corazón

19.00 hs Templo parroquial N. S. de Luján

19.30 hs. Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

20.00 hs. Parroquia San Cayetano

20.00 hs Parroquia Ntra. Sra. de Begoña

20.00 hs. Parroquia Santa Ana

20.00 hs Parroquia Santísimo Sacramento

HORA SANTA – ADORACIÓN EUCARÍSTICA

21.00 hs. . Parroquia San Cayetano

21.00 a 24.00 hs. Parroquia Ntra. Sra. de Begoña

22.00 hs . Parroquia Sagrado Corazón

21.30 a 24.00 hs Parroquia Santísimo Sacramento

21.30 a 23 hs. Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

• VIERNES SANTO, 14 DE ABRIL

OFICIO DE LECTURA Y LAUDES

8.00 hs. Santísimo Sacramento

8.30 hs. Capilla Santa Gemma

9.00 hs Templo parroquial N. S. de Luján

MEDITACIÓN DE LAS SIETE PALABRAS

10.00 hs Parroquia Ntra. Sra. de Begoña

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑÓR (adoración de la Santa Cruz)

14.30 hs. Parroquia Ntra. Sra. de Begoña

15.00 hs. Parroquia Sagrado Corazón

15.00 hs. Parroquia San Cayetano

15.00 hs Parroquia Santísimo Sacramento

15.00 hs Parroquia Santa Ana

15.00 hs Parroquia N. Sra. del Carmen

15.00 hs Templo parroquial N. S. de Luján

VÍA CRUCIS Y OTRAS CELEBRACIONES

8.30 hs. Parroquia Ntra. Sra. de Begoña (via Crucis)

10.00 en adelante. Monte Calvario (via crucis a cada hora)

16.30 hs. Monte Calvario (via crucis central, previo a la procesión)

19.00 hs. Parroquia Sagrado Corazón (via crucis)

20.00 hs. Monte Calvario (Vía Crucis del peregrino con antorchas)

SOLEMNE PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO CON EL CRISTO YACENTE

17.30 hs Desde el Calvario hasta la Parroquia Santísimo Sacramento

• SÁBADO SANTO, 15 DE ABRIL

OFICIO DE LECTURA Y LAUDES

8.00 hs. Santísimo Sacramento

8.30 hs. Parroquia Ntra. Sra. De Begoña

8.30 hs. Capilla Santa Gemma

9.00 hs Sagrado Corazón

9.00 hs Templo parroquial N. S. de Luján

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL (traer velas)

19.00 hs Capilla San Antonio (localidad de Gardey)

21.00 hs Parroquia Sagrado Corazón

20.00 hs. Capilla Santiago Apóstol

19.30 hs Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

20.00 hs Parroquia Ntra Sra. de Begoña

20.00 hs Templo parroquial N. S. de Luján

20.00 hs. Parroquia San Cayetano

22.00 hs Parroquia Santísimo Sacramento

22.00 hs Parroquia Santa Ana

• DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN, 16 DE ABRIL

SANTA MISA

8, 11 y 20 hs Parroquia Santísimo Sacramento

9, 10.30, 12 y 19.30 Parroquia Ntra Sra. del Carmen

9, 11 y 19 hs. Templo parroquial N. S. de Luján

9.30 hs. Capilla Santa Rita (Pasaje Romero 1800, Bo. Maggiori)

9.30 y 19 hs. Parroquia Sagrado Corazón

10.00 y 19.00 hs Parroquia Ntra Sra. de Begoña

10.00 hs Capilla San José Obrero

10.30 hs Parroquia San Cayetano

11.00 y 20.00 hs Parroquia Santa Ana

11.30 hs Capilla María Auxiliadora

18.00 hs. Capilla Ntra. Sra. De Loreto

19.00 hs. Capilla N. Sra. de los Dolores (Venezuela 366)

19.00 hs. Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe

LRI 230 – AM 11 80 y www. am1180.com.ar

Domingo 9 de abril

Transmisión de la Misa de Ramos desde la Pquia. Santísimo Sacramento 8 y 11 hs.

Martes 11 de abril

Transmisión del Vía Crucis de las Familias desde el Monte Calvario. 20.15 hs.

Jueves 13 de abril

Transmisión de la Misa de la Cena del Señor desde la Pquia. Santísimo Sacramento. 20. hs.

Viernes 14 de abril

Transmisión de la Celebración de la Pasión desde la Pquia. Santísimo Sacramento. 15. hs.

Transmisión de la Solemne Procesión del Viernes Santo. Desde 17.30 hs.

Sábado 15 de abril

Transmisión de la Vigilia Pascual desde la Pquia. Santísimo Sacramento. 22. hs.

Domingo 16 de abrile abril

Transmisión de la Misa de Pascua desde la Pquia. Santísimo Sacramento. 8. hs.

MUSEO DE ARTE RELIGIOSO-TANDIL

(Belgrano 531, sobre el Atrio de la Pquia. Santísimo Sacramento)

Jueves Santo 10 a 12 hs. 16 a 20 hs.

Viernes Santo 10 a 12 hs. 16.30 a 20 hs.

Sábado Santo 10 a 12 hs. 17 a 21 hs.

Domingo de Pascua 9 a 11 hs.

Durante las celebraciones el museo permanecerá cerrado

La entrada es un Bono contribución

