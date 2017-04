Santamarina sigue sumando y se ilusiona con pelear bien arriba

El sábado por la tarde, desde las 15.35, visitará a Ferro con televisación de Direc TV. Gerardo Méndez Cedro será el juez del encuentro. La delegación aurinegra partirá el viernes por la tarde a Capital Federal.

La victoria del lunes ante All Boys le permitió al aurinegro llegar a los doce partidos invictos, con una racha de seis triunfos y seis empates. De cara a lo que se viene, el técnico deberá pensar como cubrir las bajas de Miltón Zárate y Martín Michel. El volante fue expulsado por o que no podrá jugar ante Ferro, mientras que el atacante sufrió una lesión muscular que lo marginará del duelo en Caballlito.

Desde la gestión de Héctor Arzubialde al frente del plantel, Santamarina sumó en todos sus compromisos. Por ese motivo no tardo en salir de último puesto de la B Nacional en el cual estaba a mediados de noviembre del pasado pasado para ubicarse en el lote de los equipos que se encuentran en la quinta ubicación con 36 puntos.

Después de la victoria ante el albo, con el gol señalado por Jonatan Cháves, el entrenador de los tandilenses brindó una conferencia de prensa en la cual señaló que “fue un triunfo muy trabajado ya que sabíamos que All Boys sería un rival muy duro. Ellos nos superaron en la posesión del balón y en la primera parte nos generaron una sola chance. Luego no tuvieron más opciones y nosotros contamos con algunas posibilidades; igualmente el partido se jugó a la segunda pelota”.

Además el técnico sostuvo que “fue complicado para jugar por el día y la cancha. Para colmo se nos complicó con la expulsión y supimos ganarlo por la chance que tuvimos y convertimos. No nos generaron situaciones, lo que habla de un gran trabajo defensivo”.

Más tarde aseguró que “hay que disfrutar y aprovechar este momento porque cuando te toca la mala, te pueden llegar una vez y perdes. Nuestro invicto de doce fechas no se da por una racha sino por una solides como equipo de hacer bien las cosas durante mucho tiempo”.

Por otro lado, Héctor Arzubialde valoró lo que se está y agregó que “quizás hoy (por el lunes) tuvimos algo de fortuna y fuimos sólidos. No quiero ganar de esta forma pero hay que saber disfrutar después de sufrir. Estuvimos incómodos desde el principio y quizás no estuvimos bien enfocados pero es importante sobrellevar esos malos momentos o situaciones como la salida por lesión de Michel y la expulsión de Zárate”.

El conductor de los aurinegros también indicó que “tuvimos que trabajar con Pierce más retrasado en una posición en la que ha jugado mucho tiempo. Cerramos los volantes externos para tratar de disimular el hombre de menos que teníamos. Nuestros defensores están bien y quizás el rival terminó con centros que fueron rechazados por nuestros jugadores”.

Sobre la campaña que se viene realizando desde su llegada explicó que “tenemos seis triunfos y seis empates. Esta alegría hay que disfrutarla ya que llegamos al quinto puesto de la tabla de posiciones. Me ilusiono con poder ganar el próximo partido. Siempre le digo a los jugadores que estamos a un partido de pelear algo más importante”.

Pensando en lo que será el encuentro del sábado ante Ferro, Arzubialde comentó que “seguramente no contaremos con Michel y Zárate no estará por la expulsión. Barrionuevo se esta recuperando y empezará a entrenar con normalidad después del desgarro. Tendremos que ver en estos días que es lo mejor que tenemos para el fin de semana”.

En el final, el entranador recordó que “es la mejor racha que tengo como director técnico, nunca estuve doce partidos sin perder. Son muy pocos los que pueden tener esa racha”.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 24 DE ABRIL

Por otro lado, desde Santamarina informaron que se convoca a todos los socios del club a fin de participar de la próxima Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de abril, a las 20, en el Centro Cultural Universitario. Para poder participar deberán estar al día con su cuota social correspondiente al mes de abril de 2017.

Aquellos socios que adeuden cuotas sociales del año en curso sólo deberán concurrir a la secretaría del club, ubicada en Irigoyen 662, donde se podrán abonar de manera retroactiva los meses adeudados.

Aquellos socios que adeuden cuotas sociales del año 2016 y anteriores, y pretendan mantener su antigüedad como socios, deberán completar un formulario con la actualización de sus datos personales y solicitar a tesorería que se les practique la liquidación de los meses adeudados.

Finalmente el club agradece a aquellos socios que mantienen su cuota al día y sobre todo, a aquellos que han abonado de manera adelantada cuotas del período de este año.

