Científicos cortaban parcialmente avenida Santa Fe en Palermo en contra del “ajuste” en el sector

Trabajadores nucleados en el colectivo “Jóvenes Científicos Precarizados” y

otras organizaciones realizaban esta mañana un corte parcial en una mano de

la avenida Santa Fe, a la altura de Godoy Cruz, en protesta contra el

“ajuste” en el ministerio de Ciencia (MinCyT) y en reclamo de la

“reincorporación efectiva de más de 500 científicos despedidos del

Conicet”.

En diálogo con Télam, los manifestantes afirmaron que la protesta -que se

inició cerca de las 9- se trasladará luego a la sede de la cartera, en

Godoy Cruz 2320, en el marco de la reunión de la Comisión Mixta de

Seguimiento, que es la “instancia de negociación con la patronal que se

estableció con el acta-acuerdo firmada en diciembre, encargada de

garantizar los puestos laborales para los trabajadores despedidos”.

“Seguimos denunciando el ajuste en Ciencia y Técnica y exigimos que Barañao

cumpla con lo acordado luego de la toma del MinCyT así como también que se

respete la mesa de negociación que tanto el ministro como el el presidente

del Conicet, Alejandro Ceccatto, vienen ninguneando”, indicaron los

manifestantes en un comunicado a la prensa.

También señalaron que la “jornada de lucha” fue acordada en el último

plenario nacional de trabajadores de Ciencia y Técnica y será “replicada a

lo largo de todo el país en simultáneo, mientras sesione la mesa de

negociación en el MinCyT”.

Los manifestantes indicaron que una vez concluida la reunión se realizará

una asamblea en el lugar para informar lo discutido y decidir las próximas

medidas.

Becarios y científicos del Conicet vienen denunciando que el directorio del

organismo resolvió “reducir las vacantes de los ingresos a carrera en más

del 50%, otorgando tan sólo 450 ingresos contra más de 900 de años

anteriores” y un “recorte de más del 20% en las becas”, entre otros

reclamos.

En diciembre último, luego de cinco días de ocupación pacífica, becarios y

científicos levantaron la toma del ministerio, tras un entendimiento con la

cartera que conduce el ministro Lino Barañao.

En un acta compromiso se rubricó el acuerdo, que incluyó la prórroga de la

beca para los 343 postulantes a la carrera de investigador que fueron

recomendados y no seleccionados para su ingreso, hasta el 31 de diciembre

de 2017, y el otorgamiento, hasta la misma fecha, de 107 “becas

extraordinarias” para los postulantes a la carrera recomendados y no

seleccionados que no pertenecían aún al programa de becas del Conicet.

Posteriormente, en febrero de este año, se iniciaron las reuniones de una

comisión mixta para monitorear el cumplimiento del acuerdo.

