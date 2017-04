Santilli: “El Gobierno de la Ciudad acaba de entregar el permiso para instalar la carpa docente”

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, anunció esta tarde que el Gobierno de la Ciudad otorgó el permiso para instalar la carpa de la “escuela itinerante” docente en la plaza de los Dos Congresos, “ya que los gremios presentaron toda la documentación” que exige la ley, en el marco de una conferencia de prensa en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

Santilli también informó que los gremios “sólo habían entregado, el viernes último, una solicitud para hacer un acto en la plaza del Congreso, que no es lo mismo que instalar una infraestructura, de un porte de altura importante, con un lugar donde van a participar los manifestantes así como también las personas que se acercarán, además que nosotros, como gobierno, debemos velar por la seguridad de todos, y también de los vecinos de la zona, que son muchos”.

Acompañado por la subsecretaria de Uso de Espacio Público, Clara Muzzio, quien brindó detalles de los requisitos que debieron cumplir los gremios para obtener el permiso (seguros, tiempo de uso, tipo de construcción), Santilli aseguró que “es habitual que en la Ciudad se presenten pedidos de uso del espacio público, tanto desde el sector público como del privado, siempre es así, lo que ha sucedido en este caso es que, a las 13 del domingo, un grupo de personas comenzó a instalar una infraestructura, y los inspectores se apersonaron y les pidieron el permiso, y como nunca llegó, Espacio Público labró un acta y dio intervención a la Policía para que impida la construcción, tal cual se hace en todas las ocasiones en que no hay permiso correspondiente”.

Consultado sobre sí de ahora en más se hará uso de la fuerza pública para desalojar instalaciones sin permiso, el vicejefe de Gobierno enfatizó que “nadie puede permitir que mañana en la puerta de la casa de alguien construya algo allí, ni en ningún otro lugar público sin permiso, y se hace eso por la seguridad de todos, y eso es de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”.

“El domingo todo el equipo de Espacio Público estaba dialogando con las personas que estaban construyendo” la estructura, contó Santilli, quien agregó que “en todo momento se les dijo, esperen, dejen de construir, mañana presentan el permiso, etc., es decir, lo que sucedió hoy, que se le dio la autorización de lo que que solicitaron”, agregando que lo que pasó el domingo es que “llegaron unas 150 personas y un grupo minúsculo empezó a tomar acciones violentas, por eso tuvimos que lamentar dos policías heridos y dos detenidos”.

La subsecretaria Muzzio detalló también que el permiso otorgado para instalar la carpa que albergará una escuela intinerante en la plaza del Congreso corre hasta el día 18, es decir, hasta el martes que viene, tal como lo solicitaron los gremios docentes.

