Lula anunció su candidatura presidencial para 2018

El ex mandatario manifestó su decisión de postularse para un nuevo mandato en las elecciones del año próximo, horas después de haber sido acusado de corrupción.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva manifestó este martes su decisión de postularse para un nuevo mandato en las elecciones del año próximo horas después de haber sido acusado de corrupción en la causa Lava Jato.

“Estoy dispuesto a volver a ser candidato” en las elecciones de octubre de 2018, declaró Lula en declaraciones radiales.

“Sinceramente creo que el pueblo brasileño tiene nostalgia del tiempo en el que fui presidente de la República”, añadió el líder del Partido de los Trabajadores.

Lula gobernó durante dos mandatos entre 2003 y 2010, y aparece como favorito con vista a los comicios del año que viene de acuerdo con las dos últimas encuestas de opinión publicadas este año por las agencias Ibope e Ipsos, reseñó la agencia de noticias Ansa.

El dirigente formuló declaraciones en la mañana de este martes, cuando varios diarios publicaron las confesiones del empresario Marcelo Odebrecht que aseguró haberle dado dinero sucio.

Los abogados del ex mandatario negaron las declaraciones de Odebrecht y dijeron que el Instituto Lula “jamás tuvo otra sede o terreno”.

“El ex presidente Lula tuvo sus secretos fiscales y telefónicos quebrados. Su residencia y la de sus familiares fueron allanadas y más de 100 testigos fueron escuchados sin ser encontrado ningún recurso indebido pagado por ninguna empresa”, dice un comunicado.

Las donaciones de Odebrecht a centros de estudios de ex presidentes parece ser algo normal, ya que también fueron realizadas al Instituto Fernando Henrique Cardoso.

Odebrecht, además, contrató a Lula para dar conferencias sobre su presidencia, durante la gestión de Dilma Rousseff (2010-2016).

Lula está procesado en la causa por corrupción Lava Jato, por la que será indagado el mes que viene.

