Este miércoles se realizará el sorteo para definir el ingreso a la Escuela Municipal de Idiomas

A pocas horas de realizarse el sorteo, para conocer finalmente quienes cubrirán el cupo de 1100 alumnos en la primera etapa de la Escuela Municipal de Idiomas, autoridades comunales brindaron detalles de cómo será el evento que se realizará este miércoles a las 9 de la mañana en el Teatro del Fuerte y que se transmitirá en vivo por el facebook Adn Tandil.

En total se preinscribieron 2027 personas para los diferentes cursos de los cinco idiomas que incluye el proyecto pedagógico de la nueva institución comunal, que comenzará a funcionar el próximo 2 de mayo en el edificio ubicado en la calle Sarmiento 977.

La Subsecretaría de Cultura y Educación, Natalia Correa, explicó que “inicialmente teníamos previsto comenzar con 12 cursos y a partir de la gran demanda que tuvimos y las propuestas que agregamos, tendremos en total 61 cursos para 1127 vacantes. Es decir hay una oferta inicial y hay una oferta que se complementa y que anexamos para poder dar respuesta a la demanda de la comunidad”.

“Hay cuatro cursos que no irán a sorteo porque la cantidad de preinscriptos no superó la cantidad de vacantes y en algún caso todavía queda alguna vacante disponible. Estos cursos son: los niveles de inglés kids 1 y 2 y teens 1 y 2 de turno mañana. El resto de los cursos, es decir los de inglés, en los niveles kids 1 y 2, teens 1 y 2 para el turno tarde y adultos y todos los de alemán, francés, italiano y portugués, irán a sorteo porque la cantidad de preinscriptos superó la cantidad de cupos disponibles”, agregó.

En cuanto a la metodología de sorteo, Correa precisó que “se realizará por idioma y oferta. El sorteo otorgará el orden de prioridad a los preinscriptos. Luego de la preinscripción, a los interesados se les asignó un número con el que participarán del sorteo. Ese número recibirá otro número que es la prioridad. Quienes no ingresen en el cupo inicial tendrán su número de prioridad obtenido en el sorteo para elegir entre las nuevas ofertas, porque ejemplo si una persona se anotó en italiano turno tarde y obtuvo el número 35 y había 40 vacantes ingresó. Si quedó con el número 50, esa persona está décima en prioridad para elegir entre las nuevas ofertas”.

“El sorteo se realizará con un software, que es una herramienta nueva que estamos implementando, y la dinámica será muy rápida y por supuesto con la supervisión del escribano Marcos Badillo. En una pantalla gigante se verá la imagen del software, allí se aclarará que curso se está sorteando. Esa imagen contiene los números de orden de cada uno de los inscriptos y cuando se efectúe el sorteo en el recuadro de al lado de cada número irán pasando aleatoriamente los diferentes números de prioridad hasta que luego de algunos segundos se detendrán estableciendo una prioridad para cada número de preinscripción. Todos los resultados del sorteo se publicarán en la Casa de la Cultura”, detalló.

Finalmente señaló que “estamos muy satisfechos por la demanda que tuvimos, teníamos previsto que la oferta fuera superada, y también quiero destacar el trabajo de todo el equipo de educación que coordina Guillermina Cadona, del equipo de asesoramiento pedagógico con María Pifano y de la directora de la escuela, Daniela Rodríguez y de Graciela Gargiulo que será la auxiliar. También quiero mencionar que cuando terminemos con todo el proceso de puesta en marcha de la escuela, comenzaremos a trabajar en la implementación de la escuela en Vela, donde tendremos 100 vacantes”.

Finalmente el intendente Miguel Lunghi confirmó que ya se terminó de confeccionar el pliego y que en los próximos días firmará el decreto de llamado a licitación para la construcción del edificio propio para la Escuela Municipal de Idiomas.

Oferta

KIDS 1 TURNO MAÑANA

(lunes y miércoles de 10:10 a 11:30 hs.) se retrasa 10 minutos

2 cursos: 45 vacantes, 45 inscriptos. (NO VA A SORTEO).

KIDS 2 TURNO MAÑANA

(lunes y miércoles de 10:10 a 11:30 hs.) se retrasa 10 minutos

1 curso: 19 vacantes, 19 inscriptos (NO VA A SORTEO)

TEENS 1 TURNO MAÑANA

(martes y viernes de 10:10 a 11:30 hs.)

1 curso: 20 vacantes, se inscribieron 13 (quedan disponibles 7 vacantes) NO VA A SORTEO

TEENS 2 TURNO MAÑANA

(martes y viernes de 10:10 a 11:30 hs.)

1 curso: 15 vacantes, se inscribieron 10 (quedan disponibles 5 vacantes) NO VA A SORTEO

KIDS 1 TURNO TARDE – VA A SORTEO

(lunes y miércoles de 16:30 a 17:50 hs.) Se corrió el horario 30 minutos

2 cursos: 40 vacantes iniciales, 92 preinscriptos,

Se agrega 1 curso de 20 vacantes en otro horario del turno tarde

Total respuesta: 60

KIDS 2 TURNO TARDE – VA A SORTEO

(lunes y miércoles de 16:30 a 17:50 hs.) Se corrió el horario 30 minutos

1 curso: 15 vacantes iniciales, 86 preinscriptos,

Se agregan 2 cursos de 20 y 15 vacantes en otro horario del turno tarde

Total respuesta: 50

TEENS 1 TURNO TARDE – VA A SORTEO

(martes y jueves de 15:00 a 16:20 hs.)

2 cursos: 35 vacantes iniciales, 87 preinscriptos,

Se agregan 2 cursos de 20 y 15 vacantes en otro horario del turno tarde

total respuesta: 70

TEENS 2 TURNO TARDE – VA A SORTEO

(martes y jueves de 15:00 a 16:20 hs.)

1 curso: 20 vacantes iniciales, 62 preinscriptos

Se agregan 1 curso de 20 vacantes en otro horario del turno tarde

Total respuesta: 40

ITALIANO TURNO MAÑANA – VA A SORTEO

(jueves de 10:10 a 11:30 hs.)

2 cursos: 35 vacantes, 146 preinscriptos

Se agregan 4 cursos de 20 vacantes en otro horario del turno mañana

Total respuesta: 115

ALEMAN TURNO MAÑANA – VA A SORTEO

(jueves de 10:10 a 11:30 hs.) Se corrió 10 minutos

1 curso: 20 vacantes iniciales, 156 preinscriptos

Se agregan 4 cursos de 20 vacantes en otro horario del turno mañana

Total respuesta: 100

FRANCES TURNO TARDE – VA A SORTEO

(lunes de 13:30 a 14:50 hs.)

1 curso: 20 vacantes, 252 preinscriptos

Se agregan 4 cursos (3 de 20 y 1 de 15 vacantes) en otro horario del turno tarde

Total respuesta: 95

PORTUGUES TURNO TARDE – VA A SORTEO

(viernes de 13:30 a 14:50 hs.) Se adelantó 30 minutos de la oferta original

1 curso: 20 vacantes, 195 preinscriptos

Se agregan 5 cursos (3 de 20 y 2 de 15 vacantes) en otro horario del turno tarde

Total respuesta: 110

INGLES TURNO TARDE – VA A SORTEO

(viernes de 13:30 a 14:50 hs.) Se adelantó 30 minutos de la oferta original

2 cursos: 35 vacantes, 370 preinscriptos

Se agregan 5 cursos (3 de 20 y 2 de 15 vacantes) en otro horario del turno tarde

Total respuesta: 125

ITALIANO TURNO VESPERTINO – VA A SORTEO

(miércoles de 18 a 19:20 hs.) Se corrió 20 minutos de la oferta original

1 curso: 20 vacantes, 190 preinscriptos

Se agregan 4 cursos (1 de 20 y 3 de 15 vacantes) en otro horario del turno vespertino

Total respuesta: 85

INGLES TURNO VESPERTINO – VA A SORTEO

(miércoles de 18 a 19:20 hs.) Se corrió 20 minutos de la oferta original

2 cursos: 35 vacantes, 304 preinscritos

Se agregan 8 cursos (7 de 20 y 1 de 15 vacantes) en otro horario del turno vespertino

Total respuesta: 190

Total de cursos

Iniciales: 12

Totales: 61

Kids 1 – 5 cursos

Kids 2 – 4 cursos

Teens 1 – 5 cursos

Teens 2 – 3 cursos

Alemán – 5 cursos

Italiano – 11 cursos

Francés – 5 cursos

Portugués – 6 cursos

Inglés – 17 cursos

Comentarios

Comentarios