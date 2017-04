Crimen de Micaela García: creen que el asesino tuvo un colaborador

El fiscal que investiga el crimen de Micaela García, cuyo cadáver fue encontrado el sábado pasado en un descampado en la ciudad entrerriana de Gualeguay, aseguró hoy que el hombre detenido por el femicidio pudo haber contado con la colaboración de otra persona.

El fiscal de Cámara 2 de Gualeguay, Ignacio Boris Nicolás Telenta, aseguró en declaraciones a Radio La Red que Sebastián Wagner (30) “podría haber tenido la colaboración de alguien”, y confirmó que por ese motivo ya imputó a uno de los otros dos hombres apresados en el marco de la causa con un grado de sospecha de esa participación.

Fuentes judiciales habían adelantado ayer a Télam que Néstor Pavón, el dueño de la gomería y lavadero de autos para la cual trabajaba Wagner, fue imputado “por su cooperación en el hecho, aunque aún no se aclaró si la participación fue necesaria o secundaria”.

Además, en la indagatoria a la que lo sometió a Pavón el sábado último, Telenta realizó una “imputación alternativa por encubrimiento”.

“Ya hemos formulado la acusación para las otras dos personas que están detenidas y manejamos la hipótesis de algún colaborador. No sabemos si en el hecho principal o en el tema del ocultamiento del delito. También hemos formulado acusaciones por encubrimiento agravado por la ayuda que ha recibido para profugarse de Gualeguay hacia la provincia de Buenos Aires”, dijo.

El otro hombre detenido en el marco de la causa es el padrastro de Wagner, llamado Fabián Ehcosor, quien se cree que fue quien le dio asistencia y lo ocultó en Buenos Aires tras su fuga de Gualeguay.

Este hombre fue indagado también el sábado acusado del delito de “encubrimiento agravado” por ser miembro de una fuerza de seguridad.

Wagner, indagado por femicidio

El fiscal confirmó que Wagner será indagado en las próximas horas, acusado del delito de “homicidio criminis causa por femicidio” y también por “delitos contra la integridad sexual”.

Si bien la autopsia no fue concluyente con la hipótesis del abuso sexual, para lo cual se aguardan los resultados de otros estudios forenses, existen serias sospechas que antes de ser estrangulada, Micaela fue violada por su agresor.

“En todos los delitos que se le atribuyen a Wagner la pena única que se estipula es prisión perpetua”, explicó el fiscal, quien agregó que de acuerdo a los datos recolectados por la investigación, Micaela fue capturada a dos cuadras y media de su casa cuando regresaba de bailar en un boliche de esa ciudad entrerriana y que, en principio, se trató de “un hecho azaroso, ya que no existe información de que ambos se conocieran con anterioridad”.

