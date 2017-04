Volvieron a reprimir una protesta opositora y un alto jefe militar chavista reclamó elecciones

La Policía y la Guardia Nacional disolvieron con gases lacrimógenos y balas de goma una marcha organzada en el centro de Caracas para pedir la realización de elecciones.

Al menos 57 personas resultaron heridas o lesionadas hoy en Caracas, donde efectivos de la Policía y la Guardia Nacional de Venezuela disolvieron con gases lacrimógenos y balas de goma, por quinta vez en diez días, una marcha opositora que aspiraba a llegar hasta el centro de la ciudad para protestar contra el gobierno y reclamar la realización de elecciones.

Paralelamente, un alto oficial del Ejército que fue jefe de inteligencia con el presidente Hugo Chávez y ministro de Interior y Justicia con el actual mandatario, Nicolás Maduro, reclamó un calendario electoral para evitar “más violencia en la calle”.

Los uniformados recurrieron al uso de bombas de gas lacrimógeno y balas de goma para impedir que los miles de manifestantes ingresaran esta mañana en el municipio Libertador, donde está la zona céntrica de Caracas y los edificios que albergan a las principales oficinas estatales.

Bajo la consigna “No más dictadura”, los manifestantes se congregaron antes de las 10 en la plaza Brion, en Chacaíto, una zona de transferencia de transporte de pasajeros usualmente muy concurrida, en el municipio Chacao del este de la capital.

Libertador es el único de los cinco municipios que conforman Caracas que es administrado por el chavismo. Su alcalde es Jorge Rodríguez, uno de los principales dirigentes y habitual jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Manifestantes son reprimidos con bombas lacrimógenas por cuerpos de seguridad”, afirmó la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su cuenta de Twitter.

“Aquí lo que hay es represión, más nada; el gobierno sigue el paquete del autogolpe; creen que así, con represión, es la forma de resolver la crisis”, sostuvo el gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles al canal web Vivo Play.

En diversos hospitales de Chacao fueron atendidos al menos “12 heridos provenientes de la manifestación de hoy”, informó el alcalde, Ramón Muchacho, en su cuenta de Twitter.

En tanto, en los centros de salud del vecino municipio Baruta se prestó auxilio a 45 personas, algunas por “asfixia producto de las lacrimógenas” y otras por “algunos traumatismos”, reportó el alcalde, Gerardo Blyde, al canal Globovisión.

La prensa local se hizo eco de los casos de la diputada socialdemócrata Delsa Solórzano y el periodista Román Camacho, quienes aseguraron que fueron lesionados por los uniformados.

Camacho sufrió la fractura de la tibia izquierda al recibir el impacto de una bomba de gas lacrimógeno, informó el sitio web de noticias La Patilla, donde la víctima trabaja como reportero gráfico.

“Después de recibir un impacto en el pecho por bomba lacrimógena me encuentro recuperándome; ya fui atendida”, escribió en Twitter Solórzano, que preside la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (parlamento) y pertenece al partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo.

Varias horas después, cientos de manifestantes continuaban en las calles de varios barrios de Chacao y algunos de ellos chocaban con policía y militares, según informes de medios locales.

“El pueblo de Venezuela decidió salir a las calles y no se irá de ellas hasta que sea libre”, advirtió la MUD en un comunicado.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, señaló que mientras el gobierno no llame a elecciones el pueblo “continuará en las calles luchando por la verdad, la democracia y los votos”, y ratificó la convocatoria a la “gran jornada de protesta nacional” en las calles para el miércoles 19.

“Haremos todo lo que tengamos que hacer para seguir adelante; no nos olvidemos que el gobierno dio un golpe de estado”, dijo Borges ante la concentración, y exhortó a los militares a que “no permitan que los utilicen” a través del juicio a civiles en tribunales castrenses.

Con todo, la noticia inesperada de la jornada fue el reclamo del general Miguel Rodríguez Torres al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo controlado por el gobierno chavista, para que publique el cronograma de los comicios de este año para evitar “más violencia”.

“Socorro H. preséntale al país el cronograma electoral que ya tienen listo y evita más violencia de calle”, dijo Rodríguez Torres en el primero de tres mensajes en su cuenta de Twitter, dirigido a Socorro Hernández, una de las directoras del CNE.

En los dos restantes agregó: “Con las elecciones regionales y municipales comenzamos a dar pasos a la reinstitucionalización. Todo dentro de la Constitución” y “Aunque los amantes de la violencia digan lo que quieran, reconciliar al país es necesario para superar la crisis”.

Rodríguez Torres participó en 1992 del intento de golpe de estado liderado por Chávez y a partir de 2002 encabezó la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), la policía política a la que en 2010 transformó en el actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Más tarde fue ministro de Interior y Justicia durante las protestas cotidianas registradas entre febrero y junio de 2014, que dejaron 43 muertos, 873 heridos y 189 investigaciones por denuncias de violaciones de derechos humanos, según datos oficiales.

Comentarios

Comentarios