UNICEN prepara nueva edición de Malvinas en Familia

Además de adherir a los actos oficiales del 2 de abril, en el 35° aniversario de la Guerra de Malvinas, la Secretaría de Extensión de la UNICEN se encuentra preparando una nueva edición de “Malvinas en Familia”, iniciativa que contempla varias actividades y de la que participan distintos sectores de la comunidad, entre ellos los ex combatientes y sus familiares.

En esta ocasión se ha previsto el programa para el mes de mayo en el marco de la conmemoración del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea (hecho ocurrido el 1º de mayo de 1982 durante el Conflicto bélico del Atlántico Sur), con la intención de promover los valores de identidad nacional y ciudadana.

Las actividades, abiertas y gratuitas, se desarrollarán en el Centro Cultural Universitario, sito en Yrigoyen N°662 de Tandil, de 9 hs a 20hs del 2 al 5 de mayo y con este detalle:

Exposición -en gigantografías (con textos y fotos)- de entrevistas a familiares, ex combatientes y veteranos de la Guerra de Malvinas realizadas por Programa Universidad y Familia de la Secretaría de Extensión de UNICEN. (Salón de los Espejos).

Exposición del Museo Malvinas Tandil, dirigido por Santiago Segundo Calvo (Salón de los Espejos).

Exposición de fotos, documentos y objetos utilizados en la Guerra de Malvinas, por las IV Brigada Aérea y por la 1° Brigada Blindada, ambas de Tandil. También se contará con objetos que traerá –de manera exclusiva- la Fuerza Naval Argentina de Mar del Plata. Estas tres instituciones armarán instalaciones similares a las utilizadas en Malvinas: trincheras, carpas, puestos de comunicación, objetos de artillería, objetos de los Museos que tiene cada una, etc. (Gimnasio).

Emisión de películas y documentales referidos a la Guerra de Malvinas.

Acto apertura: Martes 2 de mayo, 18 hs., actuación de la Banda Militar de la 1ra. Brigada Blindada de Tandil.

Charlas permanentes de Veteranos de Malvinas, que estarán disponibles para que la comunidad pueda hacerles las preguntas que desee.

Se invita a participar especialmente a toda la comunidad educativa de Tandil en todos sus niveles (inicial, primario, secundario y superior), inscribiéndose previamente por mail a malvinasunicen@gmail.com o al 2494-4444555 / 4420450 interno 231, informando la institución, el horario en el que vendrán y la cantidad de asistentes que traerán. Esta disposición se realiza a fin de realizar el mejor acompañamiento posible. La participación es libre y gratuita

A su vez, se invita a todos los docentes a utilizar en sus aulas las entrevistas a ex Combatientes y Veteranos de Malvinas y sus familias, publicadas con imágenes y videos en www.extension.unicen.edu.ar/malvinas

