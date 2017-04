Santamarina fue efectivo y se quedó con una importante victoria

El aurinegro superó por 1 a 0 a All Boys con el gol señalado por el volante Jonatan Cháves. Los tandilenses jugaron todo el segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Miltón Zárate. Con este triunfo quedaron en la quinta ubicación del certamen. El sábado visitarán a Ferro, en Caballito.

Santamarina tuvo que luchar no solamente ante su rival, sino ante las adversidades en una noche lluviosa, un campo de juego complicado pero que terminó con un triunfo por 1 a 0 ante All Boys, en un cotejo correspondiente a la fecha 26 de la B Nacional.

En el cierre de un nuevo capítulo de la segunda categoría del fútbol argentino, el aurinegro intentaba mantener el invicto del ciclo de Héctor Arzubialde ante el siempre duro y exigente All Boys.

El estadio San Martín pudo aguantar los más de 200 milímetros que cayeron en nuestra ciudad en los últimos días y, bajo una constante lluvia, el equipo tandilense se supo adaptar a las condiciones de un campo de juego que con el correr de los minutos se iría poniendo más pesado.

La primera mitad fue muy pareja, sin grandes situaciones sobre los arcos como consecuencia que ni el local ni la visita podían elaborar jugadas colectivas como consecuencia de un terreno que se pondría muy pesado.

Santamarina para colmo sufriría tempraneramente la baja de Martín Michel que, antes del primer cuarto de hora, se tuvo que retirar lesionado y en su lugar ingresó Facundo Castro. De esta manera, se alteraban los planes por la tempranera variante en el conjunto serrano.

Chaves apareciendo por la derecha, entró al área y definió a las manos de Losada. Los de Floresta, con una buena escapada del lateral Porro estuvieron muy cerca de abrir el marcador pero Papaleo con una buena atajada evitó el primer tanto del juego.

El trámite era bastante equilibrado y los equipos se prestaban el balón, sin hacerse demasiado daño sobre los arcos. Pierce, luego de robarla en tres cuartos de cancha, se tuvo confianza y saco un disparo de media distancia que se fue lejos.

En una mala salida de García Basso, el que aprovechó la jugada fue Piergiacomi quien probó desde la puerta del área con un tiro que paso cerca del arco de Papaleo. Antes de irse al descanso, el elenco de Arzubialde tendría una oportunidad clara para ponerse en ventaja.

El arquero Papaleo despejó desde su propia área para ponerlo a Sosa de cara al gol. El volante aurinegro lo tuvo ante Losada pero ante la salida del arquero definió desviado, en lo que sería la situación más clara para Santamarina.

En el complemento, los dueños de casa se verían en problemas a los 5´ cuando se quedarían con diez futbolistas. Miltón Zárate le cometió una dura infracción a Piergiacomi y el árbitro Ramón Guaymas no dudo en mostrarle la tarjeta roja al volante de los tandilenses.

El aurinegro sería efectivo debido a que en el complemento solamente generaría dos situaciones y en una de ellas lograría convertir para quedarse con la victoria. Igualmente los visitantes tuvieron su posibilidad cuando Rivero metió una media vuelta que se fue desviada.

Una muy buena maniobra de contragolpe, en la que se encontraron Prudencio y Facundo Castro, estuvo muy cerca de culminar con el gol de Cháves pero el volante no alcanzó a capitalizar el centro que llegó desde la derecha.

Sin embargo, un par de minutos después, el equipo de Arzubialde no falló. Sosa ganó en velocidad por la derecha para mandar un centro perfecto al segundo palo. Allí apareció Cháves para sacar un tiro cruzado y decretar la apertura del marcador.

El cuarto de hora fue con el elenco visitante yendo a buscar la igualdad por todos lados pero sin demasiada claridad en los metros finales. Los conducidos por José Romero optarían por centros para tratar de inquietar a Papaleo.

Una jugada de Salas finalizó con un centro que ningún compañero llegó a conectar. Mientras que en tiempo de descuento, Porro apareció con un cabezazo, tras un tiro de esquina de Vega, que se fue por encima del travesaño.

Santamarina fue efectivo para derrotar a un duro rival, extender su buen momento, meterse en la pelea de la B Nacional y dejar atras que, meses atras, era el último de la divisional y hoy se encuentra en la quinta posición.

SANTAMARINA 1 – ALL BOYS 0

Santamarina (1) : Joaquín Papaleo (6); Alfredo González (6), Lucas Acevedo (5), Fernando Piñero (6), Agustín García Basso (5); Diego Sosa (6), Leonel Pierce (6), Miltón Zárate (5), Jonathan Chaves (6); Martín Michel (-) y Angel Prudencio (5).

DT: Héctor Arzubialde.

All Boys (0): Nahuel Losada (6); Emilio Porro (6), Pablo Frontini (5), Emir Faccioli (6), Maximiliano Martínez (5); Franco Piergiacomi (5), Hugo Soria (6), Braian Ceballos (5); Juan Manuel Vázquez (5); Maximiliano Salas (6) y Hernán Rivero (5).

DT: José Romero.

Árbitro: Ramón Guaymas.

Cancha: Estadio San Martín

Amonestado: N. Castro (S).

Cambios: Facundo Castro (5) x Michel, Nicolás Castro x F. Castro y Francisco González Metilli x Chaves (S). Alexis Vega x Rivero, Angel Vildozo x Vázquez y Guido Dalcazón x Ceballos (AB).

Gol: ST 25´ Chaves (S).

Expulsado: ST 5´Zárate (S).

