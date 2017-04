Pedirán “Justicia por Micaela” en la Plaza de Mayo

La convocatoria, viralizada por redes sociales con los hashtag #11A, #Micaela y #NiUnaMenos, está enmarcada en las consignas “Que no falte ninguna más”, “Vivas nos queremos” y “Destitución del juez Rossi”.

Bajo la consigna “Justicia por Micaela. Ni una menos”, se realizará este martes a las 18 en Plaza de Mayo una concentración por la joven de 21 años asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, donde además se repudiará al juez Carlos Alfredo Rossi, quien liberó al presunto autor del femicidio, Sebastián Wagner, condenado a nueve años de prisión por dos violaciones anteriores.

Luego de que el cuerpo de Micaela apareciera sin vida el sábado por la mañana en un descampado de Gualeguay, se organizaron de forma espontánea movilizaciones en distintas partes del país.

Este martes, la convocatoria a Plaza de Mayo viralizada por redes sociales con los hashtag #11A, #Micaela y #NiUna Menos, está enmarcada en las consignas “Que no falte ninguna más”, “Vivas nos queremos” y “Destitución del juez Rossi”.

Mientras tanto, desde la plataforma de Internet Change.org, comenzó a circular una petición para que se le haga juicio político al magistrado que dejó en libertad Wagner.

“Este juez le había concedido el beneficio de la libertad condicional a Wagner desoyendo el informe del Servicio Penitenciario Provincial de Entre Ríos y el Dictamen de la Fiscalía, que desaconsejaban su liberación luego de cumplir dos tercios de una doble condena por violación en 2010”, indica el texto.

“El pueblo -continuó- no quiere otro juez en lo penal que reproduzca el accionar del juez Axel López, quien también liberó a un violador que luego cometió otra violación seguida de homicidio”.

El velatorio, con videos y música

Los restos de Micaela García, la joven cuyo cadáver fue encontrado el sábado pasado en un descampado de la ciudad de Gualeguay, serán velados a partir del martes en una ceremonia que se realizará en el estadio cerrado del Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay, en la que se proyectarán videos y se escuchará música.

El padre de la joven, Néstor García, confirmó que el velatorio se realizará en esa ciudad entrerriana, en una ceremonia “diferente, como ella así lo hubiera elegido”.

La ceremonia será en el estadio “Hugo La Nasa”, ubicado en Boulevard Irigoyen 396 de esa ciudad, “debido a la gran capacidad que tiene y sabiendo que mucha gente deseará estar en ese momento”, expresó el papá de Micaela.

El hombre explicó en declaraciones a Radio Máxima, de Gualeguaychú, que aún desconocen el horario en el cual se realizará el velatorio, pero consideró que “seguramente será entre las 14 y las 17” y que tienen previsto “proyectar videos de lo que fue Micaela, como también habrá música”.

“No queremos que haya ofrendas florales, por lo que pedimos que ese dinero se aporte a una cuenta que daremos a conocer, para la creación de una Fundación, que se encargará de sostener los ideales y el compromiso que tenía Micaela”, cerró.

Fuentes judiciales aseguraron que los restos de Micaela serán entregados a sus familiares apenas finalice la operación de autopsia que se realizará, a partir de las 14 en la morgue judicial de Oro Verde, en la ciudad de Paraná.

La autopsia es realizada por el médico forense Walter Aguirre, dijeron los investigadores.

