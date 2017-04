Confirmado: las máquinas de Báez irán a Vialidad Nacional

Se trata de 565 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de Austral Construcciones en Río Gallegos y otras 100 en el resto de la provincia.

Un nuevo revés judicial para Lázaro Báez. La Sala II de la Cámara Federal confirmó la decisión del juez Sebastián Casanello que otorgó la guarda judicial del parque automotor de Austral Construcciones SA, a la Dirección de Vialidad Nacional (DVN). La defensa del empresario K, a cargo de Maximiliano Rusconi, había apelado dicha medida, sin éxito. Se trata de 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de la firma insignia de Báez, en el acceso principal a Río Gallegos, y otro conjunto de máquinas en campos y obradores. En su totalidad ascienden a 665 en toda la provincia. Desde Vialidad explicaron a Clarín cómo utilizarán las máquinas.

Es la primera vez que objetos embargados en una causa por lavado de dinero son reasignados para su utilización para “asegurar la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado”. El juez Casanello designó como depositario judicial a la DNV de los rodados y equipos viales –propiedad de Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A., dos de las principales constructoras de Báez, preso hace un año.

Aunque Rusconi apeló esta medida, los jueces Eduardo Farah y Martín Iruzun consideraron que no sólo es importante asegurar las enormes sumas embargadas -en el caso del empresario K son 800 millones de pesos en la Ruta del Dinero K-, dinero sospechado de ser producto de un ilícito, sino también considerar que muchos de los bienes “pudieran constituir el provecho o producto del delito y así eventualmente podría recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional”.

En consecuencia, se vio la necesidad de asegurar “la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado” en caso de que se confirme los investigado en la causa: el lavado de activos por parte del principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz. En este punto, en la causa ya se consignó que desde 2005 a 2015 Lázaro Báez que recibió 52 contratos por 46.000 millones de pesos (a valores actuales), logró incrementar su patrimonio de manera sustancial: 2.547 millones de pesos en 418 propiedades.

En tal sentido, la Cámara Federal consignó que Argentina se comprometió internacionalmente “a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito”, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Trasnacional. Y que a su vez, no se desconoce la existencia de “un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas, exige que se atienda a las necesidades de la comunidad, a cuya postergación también habrían contribuido estos hechos”.

El parque automotor que Casanello entregó en guarda judicial a Vialidad Nacional, se compone de 986 máquinas en total, entre las que sólo están en estado “bueno y regular” para su utilización unas 665. De este total hay 114 camionetas y 280 máquinas viales, valuadas por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) en 81,5 millones de pesos, que se encuentran en Río Gallegos.

Además, en varias estancias la Justicia detectó 41 máquinas pesadas más por 17,2 millones y otro grupo de vehículos que lleva el número global a 665 que serán usadas por Vialidad. Así, la flota de vehículos de la constructora tiene un valor total de 98.772.000 pesos.

Los camaristas consideraron que la decisión del Magistrado resultaba “razonable en los términos del delito investigado y del grado de conocimiento alcanzado en base a una reglamentación legítima del derecho constitucional de propiedad”. En consecuencia, rechazaron el argumento de Rusconi de que se estaba ante una “afectación indebida al derecho de propiedad”.

La resolución que da luz verde para que Vialidad Nacional haga uso de la maquinaria de Austral Construcciones, señala que la misma se destinará para reforzar el “Operativo Invernal” que presta auxilio a las provincias de la Patagonia para garantizar “la transitabilidad de las rutas nacionales y los pasos fronterizos, buscando como resultado la seguridad vial y la reducción en tiempo del cierre de los traslados viales por problemas climáticos y peligros naturales”.

Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional señaló a Clarín que con esta decisión, tras el pedido al juez Casanello, “estamos recuperando dinero robado de la corrupción. Estas máquinas se usarán en las obras que durante años no se hicieron, obras que son para todos los argentinos” y explicó que serán utilizadas “para llevar adelante el Plan Vial Federal que prevé 2.800 km de autopistas nuevas para 2019, de las cuales ya tenemos en construcción 1200 y es el compromiso del ministro Dietrich y del presidente Macri finalizar cada obra que comenzamos”.

