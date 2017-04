California: al menos dos muertos tras un tiroteo en una escuela de San Bernardino

Dos adultos murieron hoy y dos estudiantes resultaron heridos durante un tiroteo en una escuela secundaria de la localidad de San Bernardino, en el estado norteamericano de California, informó el jefe de policía local, que agregó que al parecer se trató de un caso de asesinato seguido de suicidio.

En su cuenta de Twitter, el jefe policial, Jarred Burguan, dijo que el tiroteo ocurrió dentro de uno de los salones de la escuela, y agregó que los investigadores creen que el agresor, al que no identificó, es uno de los “caídos” por los disparos.

“Creemos que esto es un (caso de) asesinato/suicidio”, prosiguió Burguan, que agregó que todo el alumnado de la escuela estaba siendo evacuado y llevado a otro colegio cercano, informó la edición digital del diario Los Angeles Times.

El tiroteo ocurrió poco después de las 10.30 en la escuela North Park School. Una vocera del establecimiento, María García, dijo más temprano que una de las víctimas era una maestra, pero no dio más detalles y la información no fue confirmada por la policía.

Agencia Télam

