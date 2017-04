Siguen las marchas por la muerte de los menores juarenses

Un grupo de vecinos, que va sumando nuevos adherentes, se concentró en Plaza Independencia de Benito Juárez para reclamar una vez más justicia para Agustín Bustos y Agustín Rodríguez, los jóvenes que fueron salvajemente atacados el 9 de Enero pasado.

El domingo se cumplirán 90 días del hecho y será recordado de manera especial. “Es deber nuestro y de toda la comunidad conmovernos y solidarizarnos con esto”, indicó Pity Silva.

Camino a los tres meses del homicidio de Agustín Bustos y de las graves lesiones recibidas por Agustín Rodríguez en la madrugada del 9 de Enero del año en curso, familiares y vecinos compartieron un encuentro y marcha en demanda de justicia.

El cónclave sirvió además para ir programando distintas actividades que lleven a visibilizar más este grave hecho e ir logrando una mayor participación de la comunidad que en su gran mayoría se mantiene de manera preocupante al margen de la situación.

Mauricio “Pity” Silva es uno de los asiduos concurrentes a las marchas y con respecto a los pasos a seguir manifestó que la idea es que el próximo domingo, al cumplirse los tres meses de ocurrido el hecho que le costó la vida al joven Agustín Bustos, auto convocarse en la rambla de San Martín y Libertad para llevar adelante un acto conmemorativo por los tres meses del asesinato de Agustín Bustos y por el mismo tiempo que tiene a Agustín Rodríguez luchando por su vida en el Hospital “a quien acompañamos tanto a él como a toda la familia”

Destacó la presencia de nuevos vecinos que se han sumado al reclamo y agregó que esto da nuevas fuerzas al grupo para seguir reclamando justicia y que la idea no caiga y quede en el olvido “es deber nuestro y de toda la comunidad conmovernos y solidarizarnos con esto”

Agregó un llamado a la comunidad a concentrarse el próximo domingo 9 a partir de las 17 “invitamos a todos a participar, a charlar un poco como sociedad que nos está pasando con esto” dijo y agregó que ya llevan más de 15 movilizaciones y “no pasa nada. Estamos preocupados porque hay alguien entre nosotros que se mandó esta terrible macana. Queremos acompañar la familia, que no se sienta sola; fortalecer las experiencias colectivas, no solamente pensar en que a veces lo que nos pasa a nosotros es lo único que sucede, sino ponernos en la piel del otro”, indicó Silva.

