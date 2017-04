Procurador anunció fiscalía de delitos rurales, pero sin plazos

Se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Tandil, la Jornada sobre “Delitos cometidos en ámbitos rurales”, organizada por CARBAP y la Procuración de la provincia, con la presencia del Procurador, Julio Conté Grand, el Presidente de CARBAP, Matías de Velazco ; el intendente Miguel Lunghi; Roberto Igolnikow de la Comisión de Seguridad Rural CARBAP y Angel Redolatti, Presidente de la Sociedad Rural de Tandil.

En diálogo con la prensa el Procurador expresó sobre los delitos en el ámbito rural que “es un delito muy grande, no solo por las consecuencias económicas que esto tiene, sino además por las consecuencias sociales y la afectación que implica para todo lo que es la tradición y el futuro de la Argentina”.

“El sector agroganadero es de una importancia manifiesta históricamente, culturalmente, de modo que nosotros estamos trabajando en la reestructuración de las unidades fiscales para crear unidades especializadas, para crear mecanismos de capacitación permanente y obligatoria, establecer organismos de coordinación de la Procuración y poder mejorar la capacitación y la intervención de las unidades fiscales”.

Al ser consultado sobre la creación de una Unidad Fiscal Especializada en delitos rurales, expresó “estamos trabajando en el diseño de un mapa judicial con el Ministerio de Justicia e internamente en el Ministerio Público estamos revisando las estructuras diferenciales”.

“El Departamento Judicial de Azul tiene muchas particularidades. Si uno analiza la composición y las estructuras socioculturales y socioeconómicas de tres ciudades clave del Departamento como son Azul, Olavarría y Tandil las diferencias son tan marcadas que nosotros no podemos trabajar de manera homogénea en nuestras organizaciones”, argumentó.

Sostuvo que “estamos obligados a hacer un análisis singular de las necesidades y en eso estamos para ver si podemos crear esas especializadas a la brevedad”.

Al ser consultado sobre los beneficios que traería la creación de la UFI especializada en delitos rurales, dijo que le pueden dar “mayor profesionalismo, una actividad exclusivamente dedicada a esta problemática, mayor interacción con la fuerza y los operadores que está comprometidos en el problema”.

Dijo que durante las jornadas dejó planteado “un dato de la mayor trascendencia, que la lucha contra el delito no es de una sola organización o una institución es una lucha de la sociedad”.

“Con los delitos rurales todos sabemos, por supuesto que hay delitos individuales son tenebrosos y a veces se llevan vidas de personas y eso hay que custodiarlo, pero ha crecido la estructura económica de las organizaciones que están detrás de los delitos rurales y esto no podría ser factible si no existieran también organizaciones del sector privado en las distintas etapas de comercialización”.

“Uno se puede robar un cordero y provocar un dolor al dueño, pero cuando las cosas son muy significativas y son delitos que se producen en rutas y demás a algún lugar van y en algún lugar se comercializan. Yo digo que debemos ser muy claros y estar detrás de esa investigación y necesitamos la colaboración de la sociedad para esta tarea”.

Admitió que existe la posibilidad de que Tandil cuente con la UFI especializada “estamos trabajando. No tengo claro cuándo y cómo, pero es uno de los planes de los lineamientos estratégicos que presentamos el 7 de marzo en La Plata para el 2017.

Al hablar sobre las Patrullas Rurales, expresó que el año pasado hubo un crecimiento físico importante “de manera que hubo un aumento cuantitativo, pero también hubo un incremento cualitativo. Me consta que el Ministerio de Seguridad y la gobernadora han trabajado mucho y esta es la instrucción que ella ha dado, recuerden que yo fui el año pasado secretario Legal y Técnico, participaba del gabinete y en algunas reuniones de seguimiento de ministerios. Ha dado una instrucción muy clara de mejorar los aspectos profesionales y perfeccionar el accionar de los integrantes de las fuerzas de seguridad y esto se ha notado y se está notando en todo lo que es articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

