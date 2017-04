Omar Viviani ofreció hacer tareas comunitarias para evitar ir a juicio

Omar Viviani fue uno de los protagonistas del paro convocado por la CGT por una desafortunada frase (llamó a “dar vuelta los taxis” que no pararan) que desencadenó en una serie de denuncias.

Luego de no presentarse a declarar el miércoles con el argumento de que estaba enfermo, ahora el titular del Sindicato de Peones de Taxi aceptó su error y dijo que está dispuesto a compensarlo con la realización de tareas comunitarias y de un curso sobre derechos humanos.

Viviani se presentó ayer ante en el juzgado, y ofreció realizar trabajo comunitario en la iglesia de San Pedro Telmo, en el barrio de San Telmo, la cantidad de horas que disponga el juez a cargo de la causa. Además, se comprometió a donar dinero a la Fundación Favaloro, y a hacer un curso relacionado con los derechos humanos.

Así lo confirmó el fiscal de Cámara, Walter Fernández en diálogo con radio Nacional: “El señor Viviani ratificó que dijo eso y manifestó su arrepentimiento. (Viviani) reconoce el hecho, hizo una oferta de probation (que) no nos pareció satisfactoria. Había propuesto una donación e ir una vez por semana por mes durante 6 meses a la parroquia. Nos pareció que había que modificar conductas (por lo que) ampliamos las horas, pasamos a dos horas de actividad pública con el compromiso fuerte de que ésto no se va a volver a repetir”.

El investigador además contó que el gremialista “tiene que hacer un curso de derechos humanos” y que “ahora le pasamos la petición al juez que homologa en audiencia”.

“La probation parece una simpleza pero no es simple. Si no cumple con las reglas de conducta, sigue el juicio. Si comete un nuevo delito no puede tener condenas condicionales, son condenas efectivas. En caso de que cumpla, no puede tener una nueva probation por 8 años. Es un régimen que da nueva oportunidad pero una sola oportunidad”, detalló Fernández.

En los próximos días el juez del Fuero Penal Contravencional de Falta de de la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Baldomar, deberá decidir si acepta o no la propuesta del gremialista. En caso de que el magistrado de lugar a la probation, Viviani evitará la imputación en los delitos que tienen una pena de entre uno y diez años de prisión.

El sindicalista había sido citado por el fiscal a raíz de la denuncia realizada de oficio por la fiscal Verónica Gargnino, quien lo había imputado por “amenazas agravadas” y por atentar contra la “libertad del trabajo y la asociación”. Además, Viviani fue denunciado otras dos veces ante los tribunales de Comodoro Py por incitación a la violencia.

Comentarios

Comentarios