La Unión Regional Deportiva comenzaría el 22 de abril

Mientras en la Liga Tandilense de Fútbol aguardan para saber quien será el sucesor de Horacio Morrone, en las últimas horas fue confirmado que el inicio de la actividad de la Unión Regional Deportiva, que estaba prevista para el 8 de abril, fue suspendida.

El principal motivo de esta decisión radica en que hay algunas canchas que no se encuentran habilitadas y por ese motivo los clubes decidieron postergar el inicio del campeonato que estaba previsto para este fin de semana.

Encargados de garantizar la seguridad en los espéctaculos deportivos informaron que hay canchas como la de Loma Negra y Alumni de Benito Juárez que no se encuentran en las condiciones necesarias para poder ser habilitadas.

Por lo tanto en esos escenarios, hasta que no se hagan una serie de arreglos y modificaciones, no se podrán jugar compromisos. Esto motivo a que los dirigentes de los clubes que integran la URD, a modo de solidaridad, se pusieran de acuerdo para no arrancar el certamen regional.

De esta manera, en caso que se pueda solucionar el tema y si el tiempo ayuda, la competencia oficial recién arrancaría el fin de semana del 22 de abril. Sin dudas que muy tarde, como sucede habitualmente con los torneos de la Liga Tandilense, para un campeonato que como consecuencia de las lluvias sufre muchas postergaciones durante el año.

Los dirigentes vuelven a fallar en temas organizativos debido a que los torneos empiezan muy tarde y hay muchos equipos que no tienen actividad desde octubre o noviembre del año pasado. Todas las temporadas sucede lo mismo y pocos hacen algo por tratar de cambiar este triste y lamentable panorama.

Lamentablemente los cuerpos técnicos y jugadores son los que más padecen este tipo de situaciones porque son los que planifican, trabajan y entrenan para poder jugar los fines de semana. Los directivos, en muchos casos, muestran sus miserias y no pueden organizar un calendario acorde a la cantidad de equipos que participan en la Unión Regional Deportiva.

Con suerte y si los planetas logran alinearse, el campeonato estará comenzando a finales del cuarto mes del año. De esta forma, la Liga Tandilense ostentará un récord difícil de igualar en la región al ser el torneo que más tarde inicia su actividad oficial.

