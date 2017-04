ETA declara que ya es una organización desarmada antes de entregar su arsenal

La organización separatista vasca ETA afirmó que las armas y explosivos que tenía bajo su control “se encuentran en manos de la sociedad civil”.

La organización separatista vasca ETA declaró este viernes, a menos de 24 horas de entregar su arsenal a las autoridades francesas, que ya es una “organización desarmada”, puesto que las armas y explosivos que tenía bajo su control “se encuentran en manos de la sociedad civil”, según una carta difundida durante la madrugada por la cadena británica BBC.

Ante el histórico anuncio y frente a la peculiar forma en que se está realizando el desarme, el gobierno español del conservador Mariano Rajoy no cambió ni un ápice su posición e insistió en que ETA debe disolverse completamente sin esperar contrapartidas.

La Comisión Internacional de Verificación (CIV), que se creó hace cinco años y medio tras el anunció del cese de la violencia de ETA, entregará a las autoridades judiciales francesas la geolocalización de los arsenales de la organización antes de que mañana comiencen los actos convocados en la localidad vascofrancesa de Bayona, con los que la izquierda independentista apoyará y escenificará el desarme del último grupo armado insurgente de Europa Occidental.

Por lo tanto, en su comunicado, ETA advierte que “el proceso no está acabado”, apuntando que el “día del desarme será mañana”, 8 de abril, y que todavía pueden producirse “ataques de los enemigos de la paz”.

“La única garantía para seguir avanzando es la de los miles de personas que se reunirán mañana en la ciudad de Bayona en apoyo del desarme”, sostuvo el grupo en el texto de solo cinco párrafos, publicado en español e inglés.

Uno de los voceros del grupo “Artesanos de la paz”, que intermediaron en el desarme de ETA, Michel Berhocoirigoin, sostuvo que “no está garantizado” que una operación policial “obstaculice” el proceso de desarme.

Berhocorigoin no quiso concretar cómo se está llevando a cabo el desarme a nivel técnico pero subrayó que “está en fase final”, según declaró a Euskadi Irratia (Radio Euskadi).

