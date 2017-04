Estados Unidos advierte que está listo para “hacer más” en Siria

“Esperamos que no sea necesario”, dijo la embajador norteamericana ante la ONU, Nikki Haley, durante un encuentro del Consejo de Seguridad sobre el bombardeo de anoche.

Estados Unidos aseguró hoy que está preparado para “hacer más” en Siria tras su primer ataque contra el régimen de Damasco, pero confió en que no sea necesario.

“Estados Unidos tomó anoche un paso muy calculado. Estamos preparados para hacer más, pero esperamos que no sea necesario”, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en un discurso ante el Consejo de Seguridad.

Haley defendió la acción militar de su país y aseguró que EE.UU. no puede mantenerse al margen cuando se utilizan armas químicas, pues considera “un interés vital de seguridad nacional” impedir su uso y expansión.

“Nuestro Ejército destruyó la base aérea desde la que se llevó a cabo el ataque químico de esta semana. Estábamos totalmente justificados para hacerlo”, subrayó.

Según Haley, “la mancha moral del régimen de (Bashar) al Assad ya no podía seguir sin respuesta” y sus “crímenes contra la humanidad ya no podían encontrarse con palabras vacías”.

“Era el momento de decir basta. Pero no sólo decirlo. Era hora de actuar”, insistió la embajadora estadounidense, que dejó claro que Al Assad “no debe usar armas químicas nunca más”.

Haley aseguró además que tanto Irán como Rusia tienen responsabilidad en el ataque químico del pasado martes por su defensa del régimen de Damasco.

“Cada vez que Al Assad ha pasado la raya de la decencia humana, Rusia lo ha respaldado”, dijo la diplomática.

En este último episodio, aseguró, Rusia había mostrado su disposición a bloquear una resolución del Consejo de Seguridad utilizando su capacidad de veto, algo que ya ha hecho en el pasado.

“Un mayor retraso, para lograr un compromiso con Rusia sobre una resolución diluida, sólo habría fortalecido a Al Assad”, dijo Haley en justificación de la decisión de su país de actuar al margen de la ONU.

Además, recordó que Rusia tiene una responsabilidad especial como garante del acuerdo por el que Siria accedió a eliminar todo su arsenal químico.

Haley opinó que sólo hay tres opciones para explicar el “fracaso” ruso en esa tarea: o Moscú permitió conscientemente que Siria mantuviese armas químicas, o fue “incompetente” en su trabajo o el régimen de Al Assad está “tomándolos por tontos”.

“El mundo está esperando a que el Gobierno ruso actúe responsablemente en Siria. El mundo está esperando a que Rusia reconsidere su alianza equivocada con Bashar al Assad”, apuntó.

Haley confió en que los últimos acontecimientos permitan avanzar a una “nueva fase” del proceso político en Siria, en la que el Gobierno y sus aliados se comprometan “seriamente” con las negociaciones.

