Con dispar acatamiento y movilización se llevó a cabo el paro dispuesto por la CGT

En Tandil se llevó adelante de manera normal el paro por 24 horas impulsado por la CGT y a la que se sumaron las dos CTA en rechazo al plan económico llevado adelante por el gobierno de Macri que ha golpeado a los sectores más bajos de la sociedad. A la vez se concretó una movilización en la zona céntrica de la ciudad que convocó a diversos movimientos sociales y gremios que adhieren a la medida de fuerza.

No funcionaron los colectivos, los bancos no abrieron sus puertas y fue dispar la atención en la administración pública provincial y nacional, mientras que hubo poco ausentismo en la esfera municipal. En las estaciones de servicio y GNC de la ciudad no se atendió al público y se reportó un incidente menor en la estación de Bolívar y Avellaneda, mientras que en el sector comercial y locales gastronómicos la medida no se sintió, con la excepción de algunas cadenas importantes de supermercados.

La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires adhirió al igual que el gremio docente.

En las escuelas el paro también se hizo notar, aunque algunos maestros concurrieron a dictar clases y la medida contó con un dispar acatamiento.

Los trabajadores del Corredor Vial 1, empresa concesionaria del peaje en La Vasconia, levantaron las barreras de 2 a 18.

Los afiliados de la seccional Tandil de ATE se concentraron, en las puertas del Ministerio de Trabajo de Nación, en adhesión al paro general y reclamo por paritarias sin techo, estabilidad laboral para las/os trabajadores del Ministerio de Trabajo de Nación y Controladores Aéreos y en rechazo a la precarización laboral.

Movilización

Gran cantidad de trabajadores enrolados en varios gremios y organizaciones sociales se sumaron a la protesta y concretaron una movilización en la zona céntrica.

Nancy Clementi, secretaria General de Empleados de Comercio leyó un documento de la Mesa Intersindical, manifestando las razones de la medida de fuerza ““Queremos paritarias libres sin techo que recupere lo perdido del año pasado, porque decimos basta a los despidos porque lo hacemos a favor de la educación y la salud pública porque decimos basta a los tarifazos”.

“Celebramos este plan de lucha que la CGT y la CTA deberán profundizar para decir basta a este plan económico del gobierno que genera despidos, pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, tarifazos y cada vez más pobreza”, indicó la responsable de SEC.

Agregó “repudiamos que este gobierno de ricos y para ricos, les de a los agroexportadores 70.000 millones de pesos por quita de retenciones, les pague a los fondos buitre 10.000 millones de dólares y les condone a las empresas eléctricas 19.000 millones de pesos, mientras que les quiere imponer un 18% a las paritarias de los trabajadores. Con unidad, organización y lucha vamos a vencer”.

A su turno el secretario General de la Asociación Bancaria Juan Manuel Carri dijo que “como trabajadores teníamos la necesidad de ser vistos y oídos. Sinceramente estoy contento, más allá de las circunstancias que los trabajadores tenemos que enfrentar hoy, por esta demostración”.

“Tengo muy claro que hoy cada uno de los que estamos aquí congregados venimos a manifestar la verdadera democracia. Me doy cuenta que hay dos democracias. Eso es lo que este gobierno nos quiere demostrar. Por un lado una democracia insensible que no le importa que los números de la pobreza crezcan de manera agigantada. Ellos igual marchan por la democracia. No importa que hayan despidos ellos igual marchan por la democracia. Una democracia carente de sentido, vacía y obsoleta”, enumeró.

“Y por el otro lado como buen peronista que soy, pero criado en familia de radicales de temprana edad yo he asumido que la democracia es lo que decía Raúl Alfonsín que con la democracia se come, se cura y se educa”, explicó.

Detalló que “eso es lo que nos quieren imponer los medios una democracia vacía de contenido, eso es lo que quieren hacer en una minúscula movilización, un grupo prolijo y selecto que está muy alejado de las necesidades del pueblo y los trabajadores tenemos que soportar el agravio del presidente que en los primeros cuatro meses de gobierno hecha 120 mil trabajadores y encima les pone el mote de ñoquis”.

“No podía dormir de la bronca, y ahora por pedir paritarias libres nos quieren poner el mote de golpistas, como si trabajadores y pueblo organizado estuviéremos interesados en voltear un gobierno democrático”, finalizó.

Por su parte Martín Rosso de Adunce, enumeró que es necesario visibilizar los problemas de los trabajadores ante un gobierno que piensa en los pobres como variable de ajuste, mientras favorece a los poderosos.

