Caso Micaela: dos detenidos por ayudar a escapar al presunto violador, que estaría armado

Un comerciante y un militar retirado fueron detenidos en las últimas horas acusados de ayudar a escapar al principal sospechoso por la desaparición de Micaela García en la localidad entrerriana de Gualeguay, en tanto las autoridades ofrecieron una recompensa de 500.000 pesos para quien aporte datos sobre el paradero de la chica.

Los detenidos son Néstor Pavón, dueño del lavadero “Miyo” donde trabajaba el sospechoso y acusado de haberle prestado dinero a Sebastián José Luis Wagner, de 30 años para su huida; y Fabián Ehcosor, padrastro del prófugo, según el portal Online 911.

Según el portal Gualeguay 21, Ehcosor, de 53 años, se desempeña como empleado de Policía Municipal de Malvinas Argentinas (Los Polvorines) y es suboficial jubilado del Ejército Argentino.

Al momento de allanarse la vivienda, al ahora detenido se le secuestró una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9mm y también una carabina 22.

Micaela desapareció en la madrugada del sábado en Gualeguay y todas las pistas apuntan a Wagner, un ex convicto condenado por dos violaciones y beneficiado con libertad condicional, a pesar de los informes desfavorables del Servicio Penitenciario entrerriano.

Se presume que Pavón lo subió a un camión que lo llevó hasta la localidad de Campana, donde lo habría recogido la nueva pareja de su madre, un policía de la Provincia que lo trasladó a la casa de la mujer, en la localidad de Moreno, donde el acusado se habría ocultado hasta este miércoles a la madrugada.

Ese día los policías allanaron la vivienda, pero no lo encontraron.

Según revelaron fuentes policiales bonaerenses citadas por el portal El Once Digital, la madre del prófugo, Gabriela Wagner, de 44 años, habría contado que su hijo “se encontraba llamativamente alterado y nervioso” y advirtió que “tenía un revolver en su poder”.

Unos 200 policías de Entre Ríos siguen buscando a Micaela por tierra, aire y agua, mientras varios grupos operativos rastrillan la zona de Moreno, en el conurbano bonaerense, tratando de capturar al principal acusado del caso.

Los pesquisas entrerrianos pusieron la lupa en una zona de chacras donde se ve el vehículo del principal sospechoso, un Renault 18 Break, ingresar y salir a determinada hora. De acuerdo a fuentes del caso, estuvo allí por lo menos una hora.

La última imagen de Micaela la tomó una de las cámaras de seguridad de la puerta del boliche “King”, a las 5:23 de sábado. De allí tenía que caminar 15 cuadras hasta su departamento.

Andrea Lescano, su madre, dijo que la última conexión por WhatsApp de su hija fue a las 5:45 y que el último mensaje se lo mandó a su novio a las 5:34.

El mensaje fue: “Pateando hacia el depto”. El celular de la joven no pudo ser geolocalizado.

Aunque los indicios no son buenos, el ministro de Gobierno de la provincia, Mauro Urribarri, dijo en una conferencia de prensa que buscan a la joven “con vida”.

La pareja del sospechoso, Nora González, dijo que cuando el hombre llegó a su casa lo notó “drogado o borracho”, tras lo cual se fue a dormir.

Agregó que uno de sus hijos lavó el auto y en el baúl del vehículo encontró “una pala con barro”, respecto de lo cual su marido le dijo que “se había empantanado” con el coche. La pala apareció en el lavadero.

Ese domicilio fue allanado esta tarde por la policía en busca de rastros que puedan orientar hacia Micaela, en el marco de una nueva serie de operativos de rastrillaje.

