Santamarina tendrá como rival a Godoy Cruz de Mendoza en la Copa Argentina

Ayer en el predio de la AFA, en Ezeiza, se realizó el sorteo del tradicional certamen. Los aurinegros tendrán como rival al conjunto tomba que milita en la primera división. Por el momento no se conoce fecha ni lugar en donde se jugará el partido.

El plantel de Héctor Arzubialde conoció ayer a su rival de Copa Argentina. El sorteo realizado, en el predio de la AFA en Ezeiza, determinó que los tandilenses tengan como adversario a Godoy Cruz de Mendoza. El elenco de la primera división es dirigido por Lucas Bernardi y actualmente se encuentra jugando el grupo 6 de la Copa Libertadores, certamen por el cual estarán visitando a Libertad de Paraguay la próxima semana.

Seguramente en el transcurso de los próximos días se irán conociendo más detalles sobre las fechas y sedes para los cotejos correspondientes a los 32avos de final del certamen que reúne a equipos de las distintas categorías del fútbol argentino.

El sorteo del certamen más federal del país, que en la edición anterior quedó en poder de River Plate, arrojó varios encuentros destacados. Por ejemplo, el millonario se medirá con Atlas y Boca jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta.

En los 32avos. de final de la Copa Argentina están los treinta equipos de primera división y los 34 equipos restantes se completan con doce equipos de la B Nacional, entre ellos Santamarina, cinco de la B Metropolitana, cuatro de la primera C, dos de la primera D, siete representantes del Federal A y cuatro participantes del Federal B.

El ganador de la Copa Argentina se clasificará para la próxima edición de la Copa Libertadores de América. River Plate y Boca Juniors son los principales cabezas de serie y sólo se podrán enfrentar en una hipotética final.

Los 30 equipos de Primera División se medirán con conjuntos del ascenso, mientras que las otras dos llaves restantes de los 32avos. de final la jugarán cuatro clubes de los doce clasificados de la B Nacional.

Se trata de una muy buena posibilidad para Santamarina como vidriera para sus jugadores y cuerpo técnico que, en ediciones anteriores, han dejado una muy buena imagen. Los aurinegros por Copa Argentina le realizaron muy buenos partidos a Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Arsenal de Sarandí, por citar algunos rivales que el conjunto tandilense tuvo en el pasado en este certamen.

Además afrontar esta competencia le permite, en caso de avanzar de fase, un ingreso económico muy importante a los clubes. Por lo tanto, el aurinegro tendrá como otros de sus objetivos intentan superar esta llave eliminatoria ante un adversario que compite en primera división y que también participa en Copa Libertadores.

El cuadro completo para las 32 series quedó definido de la siguiente manera:

CRUCES 32AVOS

Godoy Cruz vs. Santamarina, Boca vs. Gimnasia y Tiro (Salta), River vs. Atlas, Independiente vs. Deportivo Camioneros, Racing vs. Ganador de Mitre (SdE) / Unión Aconquija, San Lorenzo vs. Cipolletti, Huracán vs. Defensores (Zárate), Vélez vs. Leandro N. Alem, Newell’s vs. Central Norte (Salta), Rosario Central vs. Cañuelas, Estudiantes (LP) vs. Pacífico (Mendoza), Gimnasia (LP) vs. Defensores (Villa Ramallo), Lanús vs. Sportivo Barracas, Banfield vs. Chaco For Ever, Tigre vs. Deportivo Riestra, Arsenal vs. Sacachispas, Temperley vs. Sportivo Las Parejas, Defensa y Justicia vs. Sol de Mayo (Formosa), Quilmes vs. Gimnasia (Mendoza) vs. Unión Villa Krause, Atlético de Rafaela vs. Almagro, Sarmiento (Junín) vs. Brown (Adrogué), Patronato vs. Deportivo Morón,

Colón (Santa Fe) vs. Independiente Rivadavia (Mendoza), Unión (Santa Fe) vs. Nueva Chicago, San Martín (SJ) vs. Atlanta, Talleres (Córdoba) vs. Defensores de Belgrano, Belgrano (Córdoba) vs. Estudiantes (Caseros), Aldosivi vs. Central Córdoba (Santiago del Estero), Atlético Tucumán vs. All Boys, Olimpo (Bahía Blanca) vs. Ferro Carril Oeste, Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Chacarita Juniors y Argentinos Juniors vs. Instituto (Córdoba).

PROGRAMACIÓN FECHA 26 B NACIONAL

Viernes 7

20: Los Andes – Atlético Paraná

Árbitro: Mauro Giannini

Sábado 8

15.30: Flandria – Brown (Madryn)

Árbitro: José Sandoval

15.35: Nueva Chicago – Douglas Haig (TV)

Árbitro: Pablo Dóvalo

18.05: Chacarita – San Martín de Tucumán (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

20: Instituto – Crucero del Norte

Árbitro: Alejandro Castro

Domingo 9

16: Gimnasia (J) – Villa Dálmine

Árbitro: Pablo Díaz

16: Boca Unidos – Almagro

Árbitro: Luis Álvarez

16.15: Independiente Rivadavia – Ferro

Árbitro: Ignacio Lupani

19.30: Juventud Unida (G) – Brown de Adrogué

Árbitro: Ramiro López

Lunes 10

20.30: Santamarina – All Boys

Árbitro: Federico Guaymas

21.05: Argentinos – Estudiantes (San Luis) (TV)

Árbitro: Nelson Sosa

