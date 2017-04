Para la UTA, el impacto del paro en el transporte es “del cien por cien”

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández,

estimó hoy que la adhesión a la medida de fuerza convocada por la CGT en el

sector transporte es “del cien por cien”.

Al hablar por radio Mitre, repudió la presencia de piquetes, a los que

calificó como “una presión”, y recordó que la intención de la central

obrera es que quien quiera ir a su trabajo lo haga “a voluntad”.

“La CGT anunció que no comparte ninguno de los piquetes”, explicó

Fernández.

Asimismo, llamó al presidente Mauricio Macri a realizar, a partir de

mañana, una amplia convocatoria que abarque a “empresarios, sindicatos y a

la Iglesia”.

El gremialista opinó que con la actual gestión de gobierno “el país se está

dividiendo, mañana el Presidente tiene que sentarse en una mesa con

nosotros y otros sectores sociales”.

“El Presidente tiene que convocar para mañana, convocar mañana a los

gremios, a los empresarios, a la Iglesia, para que colaboren para cambiar

todo esto”, argumentó el sindicalista.

Asimismo, llamó a poner en marcha “un proyecto nacional, que incluya

políticas de Estado vinculadas al trabajo, la producción, la salud y la

seguridad”.

“Así, esto no es bueno para nadie. (El paro) no es ninguna alegría, créame

que lo que estamos buscando es trabajo y tener un salario digno”, finalizó.

