Para el Gobierno, el paro “no ha sido una expresión mayoritaria de los trabajadores”

Marcos Peña se refirió a la medida de fuerza de la CGT en el Foro Económico Mundial. “Este Gobierno no tiene en la agenda volver a Kicillof y Moreno”, aseguró Jorge Triaca en conferencia de prensa

Durante su exposición en el Foro Económico Mundial que se celebra en Buenos Aires, Marcos Peña fue consultado por el paro general de la CGT y sostuvo que “no ha sido una expresión mayoritaria de los trabajadores ni de los argentinos”.

El jefe de Gabinete hizo foco en que la medida de fuerza fue “muy focalizada en el transporte” lo que generó que “la enorme mayoría de los trabajadores no tenía la opción de ir a trabajar”.

“La mayoría de los argentinos en esta época de cambio plantea una agenda de esfuerzo pero de mirar hacia adelante, de unirnos en función de trabajar para ir mejorando y saliendo de esta transición económica. La inmensa mayoría siente eso y rechaza cualquier método violento, extorsivo que quiera imponer la voluntad de unos pocos sobre el conjunto”, sentenció el funcionario.

Asimismo, Peña aprovechó para recordar que desde el Gobierno hay “muchos canales de diálogo con el sindicalismo” y abogó por una “misma mesa de trabajo con empresarios sindicalistas y gobierno” para “acordar políticas que generen trabajo”.

“Seguiremos trabajando en esa dirección, convencidos de que el deseo de cambio de los argentinos no se va a frenar aún cuando no nos pongamos de acuerdo en la coyuntura pero si tenemos que ponernos de acuerdo en el camino al que vamos”, completó.

Sobre la imagen del país en el mundo con este paro, el jefe de ministros aclaró: “No creemos que altere el entusiasmo que ha generado la Argentina en el mundo y que este encuentro simboliza, gente que viene a interesarse para invertir”.

Un diagnóstico similar realizó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien en conferencia de prensa calificó al paro como “innecesario” y aclaró que en la agenda del Gobierno no está previsto “volver a Kicillof y Moreno”.

“En los lugares donde se vio afectado el transporte público, el paro se sintió. Pero en el interior el nivel de acatamiento fue muy disímil. En muchos sectores incluso hubo actividad como cualquier día normal”, suscribió.

El titular de la cartera laboral dijo que las puertas del Ministerio están abiertas para dialogar con los principales referentes del gremialismo, “sector por sector”. A modo de ejemplo recordó el acuerdo firmado el lunes con la construcción para la edificación de viviendas.

