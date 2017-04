Municipio y Anses brindaron detalles del Plan Hogar y el sistema de venta de garrafas en los barrios

Este jueves en conferencia de prensa, la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, y el titular de la UDAI Tandil de la Anses, Cristian Salvi, brindaron detalles del Plan Hogar, implementado por el Gobierno Nacional, y el sistema de venta de garrafas en los barrios que organizó el Municipio.

Salvi explicó que “venimos trabajando en conjunto con el Municipio en lo relacionado con el Plan Hogar, que es un subsidio que otorga el Ministerio de Energía de la Nación a través de Anses para las personas que no tienen acceso a la red de gas. Para ingresar al programa el jefe de familia, la persona que mayores ingresos tenga en la familia, no debe superar dos salarios mínimos vital y móvil, que hoy son alrededor de 16 mil pesos. Tomando eso y el hecho de que no tenga acceso a la red de gas en la vivienda accede automáticamente al subsidio”.

“La gran mayoría de las personas en Tandil ya están haciendo uso del subsidio porque esto viene de hace unos años, de todas maneras invitamos a los que no lo tengan a que se inscriban en la sede de Anses o en la página web del Plan Hogar, donde puede descargar la planilla para presentarla en Anses. Es importante que en todos los casos estén actualizadas nuestras bases de datos con el ingreso del jefe de familia y los integrantes de la familia”, agregó.

El responsable de la UDAI Tandil también detalló que “el programa entrega un subsidio en dinero, que en este momento es de 77 pesos por garrafa. La etapa de abril a septiembre se pagan dos garrafas, en estos momentos es 154 pesos, y en el resto del año se pagan 77 pesos por mes. Las familias que tengan más de cinco integrantes se les pagan dos garrafas de marzo a octubre, por lo que reciben en el año reciben el valor de 20 garrafas. Este dinero se deposita en una cuenta, si la persona ya tiene algún otro subsidio de Anses se le deposita en esa cuenta y si es el único se crea una cuenta gratuita para poder depositar el dinero”.

“La Secretaría de Energía toma el precio de referencia, ese precio fue actualizado y por eso creemos que el Ministerio de Energía que actualizó el precio de referencia, también actualizará el monto del subsidio que pasará de 77 pesos a una suma más alta, porque el objetivo del programa es que el 80 por ciento de la garrafa la pague el Estado”, agregó.

Por su parte Alejandra Marcieri indicó que “uno de los objetivos de este programa es llegar a las familias más vulnerables que no tienen acceso a la red de gas, esperamos que con los planes de urbanización que abarcan a 90 manzanas en los barrios Movediza, Parque Movediza y El Tropezón, se reduzca el número de personas que requieran este subsidio porque ya tendrán acceso a la red de gas en poco tiempo”.

“En conjunto con Anses este año comenzamos a trabajar para que no ocurran y se repitan algunas cuestiones conflictivas que se presentaron el año pasado cunado la gente no encontraba en algunos comercios minoristas la garrafa al precio de referencia o tenían que pagar fletes porque la conseguían lejos de sus hogares. El año pasado se implemento un sistema con YPF Gas para llegar con las garrafas a diferentes zonas de la ciudad y este año estaremos haciendo lo mismo desde el mes de mayo. En distintos días de la semana, en los barrios estará el camión y allí los vecinos podrán adquirir garrafas al precio de referencia y cerca de sus casas”, señaló.

Finalmente recordó que “ante cualquier consulta o denuncia los vecinos podrán comunicarse a la Secretaría de Desarrollo Social, llamando al 444-1288 o al 443-5946 o bien dirigiéndose a 4 de abril y Arana”.

Cronograma que se inicia en mayo

Lunes

8.30 a 10 hs: Villa Italia, en el Centro Comunitario (Patagonia 977)

10 a 11.30 hs: La Movediza y El Tropezón, en el Centro Integrador Comunitario (La Pastora y Misiones)

Martes

8.30 a 10 hs: Las Tunitas, en el Centro Integrador Comunitario (Juldain y DE los Granaderos)

10 a 11.30 hs: La Elena, en Pavón y Perdiz

Miércoles

8.30 a 10.30 hs: Delegación Municipal de Vela

11 a 12.30 hs: Delegación Municipal de Gardey

8.30 a 10 hs: Villa Aguirre, en el predio del Club Hípico (Cuba y Darragueira)

11 a 11 hs. San Cayetano, en Independencia 2060.

Jueves

8.30 a 10 hs: barrio Maggiori, en Vela y Saldivar

10 a 11 hs: barrio San Juan, en Tucumán y Sáenz Peña

Viernes

8.30 a 11 hs: barrios Palermo y Selvetti, en el predio Limache (Lester entre Albarden y Rosales)

