Ministro sirio: armas químicas pertenecían a al-Nusra

(CNN) – El ministro de Exteriores sirio, Walid al-Moallem, dijo que los agentes químicos liberados en el ataque de Idlib no procedían de la aviación del régimen, sino de una explosión de un almacén de armas químicas que pertenecía a Jabhat al-Nusra, o Frente al-Nusra, una antigua afiliada de al-Qaeda en Siria.

“El primer ataque aéreo conducido por el Ejército sirio fue a las 11:30 del día. Se atacó un almacén de armas del Frente al-Nusra que contenía armas químicas”, dijo al-Moallem en Damasco.

“Nuestro Ejército nunca ha usado armas químicas y nunca usará armas químicas”, dijo, al condenar fuertemente el uso de este tipo de armas.

Al-Moallem dijo que el Frente al-Nusra e ISIS continúan almacenando armas químicas en áreas residenciales.

“Hemos enviado más de 100 reportes al Consejo de Seguridad de la ONU con información sobre armas químicas traídas a Siria desde Iraq y Turquía”, agregó.

Preguntado por si Siria permitiría una investigación externa, el canciller sirio dijo que la experiencia de su país con la ONU y las misiones internacionales “no habían sido alentadoras”.

Dijo que para evitar “conclusiones precipitadas”, Siria está trabajando con Rusia para investigar lo sucedido.

“EE.UU. señaló al régimen sirio muy rápido”

Al-Moallen dijo que la embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, fue muy rápida para señalar con el dedo al régimen.

“(Haley) dijo que no tenía información de los sucedido en terrero pero está culpando a Siria por el ataque. Es natural que ellos no tengan información porque todo este coro (de acusaciones) empezó solo una hora después del ataque y ellos empezaron sus movimientos en el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Rusia a EE.UU.: Siria destruyó todas las armas químicas

El Ministerio de Exteriores ruso criticó los comentarios del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, diciendo que Rusia y Siria fallaron en su acuerdo de destruir el arsenal químico del régimen.

“Las declaraciones de Pence de que Moscú y Damasco no cumplieron con sus obligaciones de destruir el arsenal sirio no tienen fundamento”, se lee en un comunicado del Ministerio de Exteriores.

“El Ministerio de Exteriores ruso le recuerda a EE.UU. que todas las armas químicas fueron llevadas fuera de Siria y 2014 con la asistencia de Washington”.

El comunicado fue la respuesta a los comentarios de Pence en una entrevista el miércoles diciendo: “Nos dijeron que había un acuerdo entre rusos y sirios para destruir sus armas químicas y que la amenaza de un ataque químico a civiles había sido eliminada. No lo fue”.

