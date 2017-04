Se espera un alto acatamiento al paro en nuestra ciudad

En Tandil se espera una importante adhesión a la medida de fuerza por 24 horas impulsada por la CGT y a la que se sumaron las dos CTA en rechazo al plan económico llevado adelante por el gobierno de Macri que ha golpeado a los sectores más bajos de la sociedad.

No funcionarán los colectivos, los bancos no abrirán sus puertas y tampoco registrará ningún tipo de actividad la administración pública municipal y las dependencias provinciales y nacionales.

A su vez se espera que tampoco se registren operaciones en las estaciones de servicio y GNC de la ciudad.

La universidad va a la huelga

La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires reiteró su adhesión, junto a la Fatun, al paro general impulsado por la CGT para hoy.

En tal sentido, Atuncpba refirió que la adhesión de los trabajadores a la medida no originará descuentos salariales ni otras medidas que puedan amedrentar nuestra participación en el marco de un derecho consagrado por nuestra Constitución Nacional.

En su artículo 14 bis se establece constitucionalmente que “queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho a huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

El paro docente de ayer, con “20 % de acatamiento”

Fuentes de la Jefatura Distrital reportaron que tras un relevamiento del turno mañana, ayer se registró un “20 %” de acatamiento a la primera de las jornadas de paro dictadas por el Frente Gremial Docente en el marco del conflicto entre los maestros y la gobernadora María Eugenia Vidal.

De todos modos, se espera que todos los sindicatos, aún los auxiliares de la educación, participen activamente del paro nacional de hoy, por lo que la actividad en los establecimientos educativos se verá seriamente resentida.

El peaje, de 2 a 18 con barreras levantadas

Los trabajadores del Corredor Vial 1, empresa concesionaria del peaje en La Vasconia, indicaron que el paro nacional de hoy se verá reflejado con barreras levantadas de 2 a 18, por lo que todos los vehículos pasarán si abonar el ticket.

No funcionará la VTV

Los trabajadores de la Verificación Técnica Vehicular no cumplirán tareas hoy en el maro del paro nacional, por lo que la planta del Parque Industrial permanecerá cerrada al público.

Así lo anunciaron mediante un letrero los empleados del sector nucleado en el gremio Smata.

Reuniones del gremio con empresas del sector

En comercios garantizan libertad para adherir al paro “sin represalias”

El Sindicato de Empleados de Comercio, Seccional Tandil, mantuvo reuniones con responsables de grandes cadenas de supermercados, casa de electrodomésticos y textiles, para garantizar el derecho a huelga de los trabajadores sin represalias desde el 7 de Abril.

Por lo tanto, el gremio se mostró a favor de la libertad de acción de cada empleado: el que quiere ir a trabajar lo podrá hacer sin inconvenientes, y lo mismo sucederá con las personas que acaten el paro.

De este modo, se desprende que la mayoría de los comercios de la ciudad permanecerán abiertos.

Del mismo modo, se confirmó una movilización por las calles de Tandil durante la jornada de hoy, en el marco del plan de lucha que impulsa la CGT y otras organizaciones sociales y políticas.

“Que cada cual haga lo que sus convicciones le diga”, manifestó José Larraburu, secretario gremial de SEC en nuestra ciudad.

Del mismo modo, recalcó que el sector llegó a un acuerdo salarial del 20 % desdoblado en dos cuotas, a pagar en abril y julio, con cláusula gatillo que implica volverse a reunir con las cámaras empresariales en octubre y enero, ya que su la inflación supera esa marca se dicutirá otro ajuste de sueldos.

No obstante, Empleados de Comercio adhiere al paro por la situación general del país y las políticas económicas del Gobierno: “paramos contra el techo a las paritarias, apoyamos a los demas gremios contra el techo del 18 % impuesto por el Gobierno, contra los despidos que nos toca a nosotros directamente, y otros compañeros como UOM, así como apoyamos la educación pública y que hagan una paritaria nacional para los docentes. Es una verguenza que sea 6 de abril y muchos chicos hayan tenido tan pocos días de clases”, concluyó Larraburu.

Ate Seccional Tandil moviliza al Ministerio de Trabajo de Nación

Los afiliados de la seccional Tandil de ATE se concentrarán este jueves a las 9.30 hs, en las puertas del Ministerio de Trabajo de Nación, en adhesión al paro general y reclamo por paritarias sin techo, estabilidad laboral para las/os trabajadores del Ministerio de Trabajo de Nación y Controladores Aéreos y en rechazo a la precarización laboral.

