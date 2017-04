Scioli recorrió una decena de municipios

Daniel Scioli recorrió la última semana los municipios de San Miguel, Malvinas Argentinas, Merlo, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda, Pilar, Almirante Brown y Esteban Echeverría, donde caminó por centros comerciales, dialogó con vecinos y comerciantes, visitó clubes de barrio y sociedades de fomento, participó de un foro empresarial y analizó con intendentes el impacto de las políticas del Gobierno en sus municipios.

“Hoy mi oficina es la calle, por eso quiero escuchar a la gente, a los trabajadores, a las amas de casa, a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes, para que me transmitan cuáles son sus problemáticas, hacerme eco y advertir al Gobierno para que corrija lo que tenga que corregir”, dijo el ex Gobernador. Y enfatizó “hay que defender el trabajo argentino, la industria nacional y fundamentalmente a nuestras pymes”.

Scioli compartió actividades con los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Martin Insaurralde (Lomas de Zamora), Patricio Mussi (Berazategui), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), en sus respectivos distritos.

En las recorridas, Scioli se encontró con un denominador común: los mensajes de la gente, “Daniel no damos más, no llegamos a fin de mes, nos cayeron las ventas, necesitamos alguien que nos defienda “.

