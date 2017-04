Schmid pronosticó “alta adhesión” al paro de mañana a causa del “malestar social”

Uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, pronosticó

hoy que el paro nacional de actividades convocado para mañana tendrá una

“alta adhesión” y dijo que “las fábricas van a estar vacías, no va a haber

gente en las calles” lo que expresará un “malestar social” que la central

obrera busca “poner en agenda”.

Consultado en radio Mitre por el efecto de los cortes de calles y accesos

que realizarán mañana los movimientos sociales en adhesión al paro, Schmid

los minimizó y sostuvo que “el piquete va a ser inocuo porque no va a haber

transporte, las fábricas van a estar vacías, no va a haber gente en las

calles”.

El también titular de la Confederación de Gremios del Transporte negó que

la mayoría de la gente no quiera sumarse al paro y lo justificó a partir

del relevamiento efectuado por la central obrera “no solo en la ciudad de

Buenos Aires”, sino también en el conurbano bonaerense y en las provincias.

“Va a haber una alta adhesión” a la huelga nacional, vaticinó Schmid, para

quien la protesta responde a “un malestar social” que la CGT busca “poner

en la agenda pública” y aclaró que “acá no hay un impedimento para que

nadie vaya a trabajar”.

En cuanto a los reclamos, Schmid precisó que se está “cuestionando una

parte del trazado económico que está llevando adelante el gobierno con un

enfoque erróneo”, entre las que enumeró la “administración del comercio

exterior, el control de la inflación y el derrumbe del consumo”, al que

calificó de “innegable”.

El dirigente sindical indicó que hubo sectores como los “agroexportadores y

sectores financieros a los que no les ha ido mal, sino que han tenido una

importante ventaja sobre el resto de los sectores” en contraposición con

“muchos de los trabajadores que representa” la CGT que “no llegan a fin de

mes”.

Por último, Schmid cuestionó las declaraciones del titular de los peones de

taxis, Omar Viviani, quien llamó a “dar vuelta” los coches que trabajen

durante el paro, al señalar que “no se puede llamar a las medidas de esa

forma”.

