Patricia Bullrich. “El paro está quebrado porque gran parte de la sociedad no lo quiere”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo hoy que el paro

convocado para mañana por la CGT es “ilegítimo y sin sentido”, dijo que la

medida de fuerza está “quebrada” ya que “gran parte de la sociedad no la

quiere” y consideró que los cortes y piquetes previstos para mañana buscan

“amedrentar al que quiere ir a trabajar con libertad” y que el Gobierno los

va a “impedir democráticamente”.

“¿Para qué parar? ¿Qué sentido tiene un paro nacional que ya no existe en

ninguna parte del mundo? No le encontramos sentido más allá de cuestiones

internas de la propia CGT”, dijo Bullrich en declaraciones a radio Delta,

en las que aseveró que la medida es “ilegítima, sin sentido”.

La ministra indicó también que la medida de fuerza está “quebrada porque

gran parte de la sociedad no la quiere” y que los cortes y bloqueos

previstos para mañana por parte de organizaciones sociales y grupos de

izquierda “son una forma de disimular eso, para que la gente no pueda

llegar” a sus lugares de trabajo.

“El objetivo es amedrentar al que quiere ir a trabajar con libertad.

Nosotros queremos que la gente que quiera trabajar, pueda llegar” a sus

respectivos empleos, indicó la funcionaria y anticipó que se va a “impedir

y evitar que esto suceda democráticamente, a través del diálogo”.

“Ya bastante con que han hecho un paro como para que además quieran

bloquear, que tiene el mismo sentido de lo que dijo (el titular del gremio

de taxis Omar) Viviani”, dijo Bullrich en referencia a los dichos del

gremialista que llamó a “dar vuelta” a los autos que trabajen mañana y que

hoy deberá declarar en la justicia.

En ese marco, la titular de la cartera de Seguridad aseveró que “hay un

sindicalismo argentino que no vive de acuerdo al estándar medio de sus

trabajadores, que es violento y quiere mantener el poder” y renovó la

exhortación formulada por el presidente Mauricio Macri esta semana sobre la

necesidad de “remover las mafias estén donde estén”.

